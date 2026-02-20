The 50 Winner Leaked: शिव ठाकरे ने पूरी की Bigg Boss की कसर, Rajat Dalal को पटखनी देकर 'द 50' का ताज किया अपने नाम?

The 50 Winner: कलर्स टीवी पर शुरू हुआ रियलिटी शो की दुनिया का अब तक सबसे बड़ा शो 'द 50' जल्द ही खत्म होने वाला है. इसी बीच शो के विनर का नाम लीक हो गया है.

The 50 Winner Name Leaked: भारत में रियलिटी शो के दर्शकों के लिए मेकर्स एक बिल्कुल नया और सबसे बड़ा शो 'द 50' (The 50) लेकर आए. यह एक टास्क बेस्ड शो है, जिसमें एक आलीशान हवेली में 50 कंटेस्टेंट्स को एक साथ रहकर 'लॉयन' (Lion) के दिए गए टास्क में भाग लेना और जीतकर अपनी जगह बचाना होता है. हालांकि, ये शो टास्क और गेम से ज्यादा कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाले लड़ाई-झगड़ों को लेकर खासा चर्चा में रहा है. इस शो में रजत दलाल, शिव ठाकरे, खानजादी, चाहत पांडे, बेबीका धुर्वे, मनीषा रानी, अर्चना गौतम और निक्की तंबोली जैसे कई खिलाड़ियों का जमावड़ा देखने को मिला.

कौन है The 50 का विनर?

1 फरवरी 2026 को शुरू हुआ ये शो अब अपने फिनाले की तरफ बढ़ चला है. खबरों की मानें तो गुरुवार को इसका ग्रैंड फिनाले शूट हो चुका है. इसी बीच शो के विनर का नाम लीक हो गया है. दरअसल, रियलिटी शो की पल-पल की जानकारी देने वाले सोशल मीडिया हैंडल BBTak का दावा है कि, 'द 50' के पहले सीजन के विनर का नाम लीक हो गया है और वो कोई और नहीं बल्कि, 'बिग बॉस मराठी सीजन 2' के विनर और 'बिग बॉस हिंदी सीजन 16' के फर्स्ट रनर-अप रहे शिव ठाकरे (Shiv Thakare) हैं.

रजत दलाल के सिर सजने वाला था ताज?

दरअसल, 'द 50' के ज्यादातर दर्शकों को लग रहा था कि, इस शो के जीत का ताज रजत दलाल (Rajat Dalal) के सिर पर सजेगा. लेकिन BBTak की पोस्ट के बाद अब हर तरफ शिव ठाकरे के विनर बनने की चर्चा है. वहीं जैसे ही 'द 50' के विनर के रूप में शिव ठाकरे का नाम सामने आया वैसे ही सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन आने शुरू हो गए. शिव के फैंस इस खबर से फूल नहीं समा रहे हैं. हालांकि, कुछ लोग इस फैसले से नाराज भी हैं. उनका मानना है कि, शिव की जीत पहले से ही तय थी.

क्या बोले यूजर्स?

'द 50' विनर की वायरल पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, 'शिव ठाकरे ने शिव जयंती के दिन 'द 50' शो जीता. यह वाकई एक अद्भुत संयोग है.' दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा, 'खैराती विनर! शो में कोई योगदान नहीं था, बस मेकर्स के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से उन्हें जिता दिया गया.' वहीं एक फैन ने इमोशनल होते हुए लिखा, '4 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ और सपना सच हो गया. पुराने जख्म भर गए. किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी.'

रियलिटी शो के किंग हैं शिव ठाकरे

आपको बता दें कि, शिव ठाकरे के लिए रियलिटी शो का विनर बनना कोई नई बात नहीं है. वो इसके पहले 'बिग बॉस मराठी सीजन 2' के विनर रह चुके हैं. इसके अलावा वो 'बिग बॉस 16' के फर्स्ट रनर-अप रहे और 'खतरों के खिलाड़ी 13' और 'झलक दिखला जा 11' जैसे बड़े शोज में भी अपना दमखम दिखा चुके हैं.

