'एक दो मुल्कों का गैंगस्टर मेरे भी पीछे...' मौका मिलते ही Kapil Sharma ने मारा लॉरेंस बिश्नोई को ताना, Netflix के मंच पर कही ये बात

Kapil Sharma take a dig on Lawrence Bishnoi Gang: द ग्रेट इंडियन कपिल शो के होस्ट कपिल शर्मा हाल ही में नेटफ्लिक्स के इवें में पहुंचे थे. यहां पर बातों ही बातों ने कपिल शर्मा ने लॉरेंस बिश्नोई को ताना मार दिया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 4, 2026 8:10 AM IST

Kapil Sharma take a dig on Lawrence Bishnoi: कपिल शर्मा (Kapil Sharma) टीवी के उन कॉमेडियन में से एक हैं जिनके नाम का डंका बॉलीवुड से लेकर ओटीटी (OTT) तक बज चुका है. हाल ये है कि कपिल शर्मा के शो में आने के लिए बॉलीवुड सितारे हमेशा तैयार रहते हैं. हालांकि बीते कुछ समय से कपिल शर्मा कुछ गलत कारणों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं. कुछ समय पहले ही कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हमला किया गया था. इस हमले की जिम्मेदरी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी. ये खबर सामने आते ही कपिल शर्मा के फैंस के बीच खलबली मच गई थी. लॉरेंस बिश्नोई ने हाल ही में रोहित शेट्टी के घर पर भी गोलीबारी करवाई है. इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कपिल शर्मा ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से सबकी हालत खराब हो गई है. बातों ही बातों में कपिल शर्मा ने लॉरेंस बिश्नोई को ताना कस दिया है. दरअसल बीते दिन ही नेटफ्लिक्स ने अपने आगामी शोज की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में कपिल शर्मा ने शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के पांचवे सीजन का भी नाम है.

कैसे फिसली कपिल शर्मा की जबान?

अपने शो को प्रमोट करने के लिए कपिल शर्मा पूरी टीम के साथ पहुंचे थे. इस दौरान बातों ही बातों में कपिल शर्मा लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात कर बैठे. इवेंट में मीडिया से बात करते हुए कपिल शर्मा ने कहा, आज कल मेरे पीछे एक दो मुल्कों के गैंगस्टर पीछे लगे हुए हैं. पता नहीं सबको क्या मिल रहा है. लोगों को अपनी जिंदगी इंजॉय नहीं कर मिल रही है. खैर ये तो लाइव जा रहा है. मैं बस इतना कहूंगा कि हमें अपना काम करना है. ये पहली बार नहीं है जब कपिल शर्मा ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बयान दिया है. इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई पर कपिल शर्मा अपनी चुप्पी तोड़ चुके हैं. इसके साथ साथ कपिल शर्मा तो कनाडा पुलिस को भी ताना मार चुके हैं.

जब कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग

बता दें कुछ समय पहले ही कपिल शर्मा के कनाडा के वैंकूवर में स्थित कैप्स कैफे पर लॉरेंस बिश्नोई ने फायरिंग करवाई थी. इस घटना ने कपिल शर्मा के फैंस को परेशान कर दिया था. जिसके बाद कपिल शर्मा अपनी आगामी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' (Kis Kis Ko Pyar Karoon 2) में व्यस्त हो गए थे. 'किस किसको प्यार करूं 2' का ये स्टार लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात करके एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गया है.

