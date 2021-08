The Kapil Sharma Show: Akshay Kumar के बाद इंडस्ट्री के ये दो दिग्गज होंगे Kapil Sharma के अगले गेस्ट !! जानिए नाम After Akshay Kumar these 2 Celebs to Visit Kapil Sharma's show: ताजा मिली जानकारी के मुताबिक अक्षय कुमार के बाद बॉलीवुड इदुस्ट्री के ये दो कलाकार 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) पर मेहमान बनकर दस्तक देंगे।