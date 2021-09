The Kapil Sharma Show: Govinda is set to grace in the Show: टीवी के जाने माने कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) 21 अगस्त से द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) के नए सीजन के साथ धमाकेदार वापसी कर चुके हैं। अब तक अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अजय देवगन (Ajay Devgn) धर्मेंद्र और शत्रुघ्नन सिन्हा जैसे सितारे द कपिल शर्मा शो के मेहमान बन चुके हैं। मेहमानों का ये सिलसिला फिलहाल नहीं थमने वाला है। खबरों की मानें तो द कपिल शर्मा शो के आने वाले एपिसोड्स में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। गोविंदा आने वाले दिनों में द कपिल शर्मा शो के मेहमान बनने वाली हैं। Also Read - The Kapil Sharma Show: Bharti Singh ने Archana Puran Singh को बताया 'चुगली चाची', BTS वीडियो हुआ वायरल

टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि गोविंदा कपिल शर्मा के शो में नजर आने वाले हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) की शामत आने वाली है। कुछ समय पहले ही कृष्णा अभिषेक अपने मामा गोविंदा को ताना मारते नजर आए थे।

हाल ही में अजय देवगन अपनी फिल्म भुज के प्रमोशन के लिए पूरी टीम के साथ पहुंचे थे। इस दौरान कृष्णा अभिषेक ने शरद केलकर से एक सवाल किया था जिन्होंने फिल्म बाहुबली में अपनी आवाज दी थी। कृष्णा अभिषेक ने पूछा था कि मामा कटप्पा ने अपने भांजे बाहुबली क्यों मार डाला था। इस सवाल की आड़ में कृष्णा अभिषेक ने अपने मामा गोविंदा पर निशाना साधा था। Also Read - The Kapil Sharma Show Promo: Shatrughan Sinha ने सुनाई Dharmendra की नॉटी-नॉटी कहानियां

अब गोविंदा कृष्णा अभिषेक के शो में आकर उनको इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। ये बात सोचकर ही फैंस को हंसी आने लग गई है। इससे पहले भी कई बार गोविंदा द कपिल शर्मा के शो में नजर आ चुके हैं। इस दौरान गोविंदा ने कृष्णा अभिषेक की अच्छे से क्लास लगाई थी। Also Read - The Kapil Sharma Show: Akshay Kumar ने चलते शो में लगा दिया Shah Rukh Khan को फोन, फिर हुआ कुछ ऐसा

देखें द कपिल शर्मा शो का प्रोमो-

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

ये सितारे भी बनेंगे कपिल शर्मा के मेहमान

द कपिल शर्मा शो के आने वाले एपिसोड में बॉलीवुड अदाकारा नीतू कपूर और उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर नजर आने वाली हैं। कुछ समय पहले ही नीतू कपूर और रिद्धिमा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शो के सेट की एक तस्वीर शेयर की है।