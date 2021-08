The Kapil Sharma Show: पैसे उधर देकर Krushna Abhishek ने Sudesh Lehri का उड़ाया मजाक, वीडियो देख फैंस ने किया सपोर्ट

Krushna Abhishek Mocks Sudesh Lehri After Giving loan of 1 Crore: टीवी एक्टर और मशहूर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) और सुदेश लहरी (Sudhesh Lehri) की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं। दोनों कॉमेडियन कपिल शर्मा के फेमस शो 'द कपिल शर्मा शो' में नजर आने वाले हैं। हाल ही में कृष्णा अभिषेक और सुदेश लहरी का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कृष्णा अभिषेक ने सुदेश लहरी को 1 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है। Also Read - The Kapil Sharma Show के नए सीजन में फर्स्ट गेस्ट बनकर एंट्री मरेगा ये सुपरस्टार !! जानिए नाम

वीडियो में कृष्णा अभिषेक ने कहते हैं, 'आज हमारा पहला दिन है 'कपिल शर्मा शो' का और मैं बहुत खुश हूं। दिल से मैं इतना खुश हूं की आज सुदेश जी इतना बढ़िया किया आपने! सुदेश जी की आज फर्स्ट एंट्री थी हमारे शो पे उन्होंने कमाल कर दिया। आप लोग देखेंगे टीवी पे। मैं सच में एक चीज कहना चाहूंगा, मतलब आपका इतना बड़ा हुआ है ना मतलब आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, बच्चे, वो उतना खुश नहीं होगा जितना मैं हूं!' इसके बाद सुदेश लहरी ने जवाब देते हुए कहते हैं,'अबे यार ये होता है सच्चा प्यार, सच्चा दोस्त! मतलब कोई नहीं ऐसा हो सकता है, तेरे जैसा।'

सुदेश लहरी को बीच में रोकते हुए कृष्णा अभिषेक कहते हैं, 'नहीं नहीं, प्यार व्यार नहीं। मलतब पैसे भी उधर दिए हैं। आज मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि मेरा 1 करोड़ मुझे वापस मिल जाएगा।' कृष्णा और सुदेश की कॉमेडी को देखने के बाद फैंस दोनों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, 'हम सभी आपकी जोड़ी को द कपिल शर्मा शो में देखने के लिए बेताब हैं।' वहीं दूसरे ने लिखा, 'कृष्णा से बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं है, उनकी टाइमिंग का कोई जवाब नहीं है।'

बताते चलें, कपिल शर्मा के शो पर पहले गेस्ट बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार होंगे। इस शो अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म 'बेल बॉटम' का प्रमोशन करते दिखाई देंगे।