The Kapil Sharma Show में चीची मामा Govinda के सामने क्यों नहीं दिखेंगे Krushna Abhishek? एक्टर ने कहा, 'पता नहीं कौन सा नया झगड़ा...'

Krushna Abhishek on not appearing in front of Govinda in The Kapil Sharma Show: टीवी के सबसे बेहतरीन कॉमेडी रियलिटी शो द कपिल शर्मा शो का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। जल्दी ही द कपिल शर्मा शो के आने वाले नए एपिसोड में कॉमेडी सुपरस्टार गोविंदा (Govinda) भी पहुंचने वाले हैं। इस टीवी रियलिटी शो में गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) भी अपने मजेदार कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाते रहते हैं। लेकिन शायद आप गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच चल रहे मतभेदों के बारे में जानते होंगे। ऐसे में कॉमेडी स्टार कृष्णा अभिषेक ने गोविंदा के आने वाले एपिसोड से किनारा करने का फैसला ले लिया है।

इस बारे में बताते हुए कृष्णा अभिषेक ने कहा कि वो कुछ दिनों से अपनी फिल्म और कपिल शो के लिए रायपुर और मुंबई के बीच सफर कर रहे हैं। हालांकि वो अपनी डेट्स इस शो के लिए एडजस्ट करने के लिए भी तैयार थी। फिर जब उन्हें पता लगा कि आने वाले एपिसोड में गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ पहुंचने वाले हैं तो उन्होंने इससे किनारा कर लिया।

कृष्णा अभिषेक ने कहा, 'ये मेरी तरफ से भी होगा और उनकी तरफ से भी। ये एक कॉमेडी शो है। पता नहीं कौन सी बात लेकर बड़ी बन जाए और फिर वो सब होगा कि ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया।' कृष्णा अभिषेक ने बताया कि हालांकि उन्हें पता है कि उनकी और गोविंदा को एक साथ ऑन स्क्रीन देखने के लिए लोग एक्साइटेड होते हैं लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अच्छा होगा कि वो परफॉर्म न ही करें। ऐसे में इन दोनों को फैंस दोबारा एक साथ इस शो में नहीं देख पाएंगे।

बता दें कि इससे पहले भी जब गोविंदा और कृष्णा अभिषेक जब भी एक साथ नजर आए हैं तो भले ही लोगों ने खूब एन्जॉय किया हो लेकिन इसके बाद इनके पारिवारिक मतभेद काफी बढ़ गए। जिसकी वजह से दोनों ही सितारे एक साथ स्टेज शेयर न करने की कसम खा चुके हैं।