The Kapil Sharma Show में Govinda से नजरें नहीं मिलाना चाहते Krushna Abhishek, शूटिंग पर आने से किया इनकार

द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) स्टार कपिल शर्मा (Kapil Sharma) और उनकी पूरी पलटन टीवी पर धनमाकेदार वापसी कर चुकी है। एक एक करके बॉलीवुड सितारे द कपिल शर्मा शो का हिस्सा बन रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि द कपिल शर्मा शो के सेट पर जल्द ही बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आने वाले दिनों में द कपिल शर्मा शो के मेहमान बनने वाले हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि द कपिल शर्मा शो में कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) और गोविंदा का आमना सामना होगा।

गोविंदा के आते ही कृष्णा अभिषेक ने द कपिल शर्मा शो से दूरी बना ली है। इस बात का खुलासा खुद कृष्णा अभिषेक ने किया है। इसके अलावा कृष्णा अभिषेक ने ये भी दावा किया है कि दोनों पार्टी के लोग एक दूसरे से नहीं मिलना चाहते। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कृष्णा अभिषेक ने कहा, बीते 15 दिनों से मैं रायपुर और मुंबई के चक्कर लगा रहा हूं। मुझे एक साथ अपनी फिल्म और द कपिल शर्मा शो की शूटिंग करनी पड़ रही है।

आगे कृष्णा अभिषेक ने कहा, मैं द कपिल शर्मा शो का हिस्सा बनने के लिए हमेशा अपनी डेट्स एडजस्ट करता हूं। हाल ही में मुझे पता चला कि इस बार शो में कौन मेहमान बनकर आने वाले हैं। ये खबर जानने के बाद मैंने अपनी डेट एडजस्ट नहीं की। मुझे यकीन है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ स्टेज शेयर नहीं करना पसंद करेंगे।

देखें द कपिल शर्मा शो का प्रोमो-

कृष्णा अभिषेक ने हाल ही में बनाया था अपने मामा का मजाक

हाल ही में अजय देवगन अपनी फिल्म भुज के प्रमोशन के लिए पूरी टीम के साथ पहुंचे थे। इस दौरान कृष्णा अभिषेक ने शरद केलकर से एक सवाल किया था जिन्होंने फिल्म बाहुबली में अपनी आवाज दी थी। कृष्णा अभिषेक ने पूछा था कि मामा कटप्पा ने अपने भांजे बाहुबली क्यों मार डाला था। इस सवाल की आड़ में कृष्णा अभिषेक ने अपने मामा गोविंदा पर निशाना साधा था।