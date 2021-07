The Kapil Sharma Show: फैंस का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन से शुरू होगा दर्शकों का पसंदीदा कॉमेडी शो?

The Kapil Sharma Show Is Finally Coming Back On This Date: टीवी इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा शोज में से एक 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) जल्द ही दर्शकों के बीच दस्तक देने आ रहा है। इस शो की वापसी का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ताजा रिपोर्ट्स की मानें, तो शो के टेलीकास्ट होने की डेट और डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। मेकर्स ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए इस शो को ऑफ एयर किया था। Also Read - Top 5 TV News of The Week: Indian Idol 14 की Arunita Kanjilal पहुंचीं कोलकाता, Anupamaa की स्टारकास्ट को Mithun Chakraborty ने दिया सरप्राइज

पिछले हफ्ते, ऐसी खबरें थीं कि द कपिल शर्मा शो के कलाकारों के बीच सैलरी इश्यूज के कारण इसके ऑन एयर होने में देरी हो रही है। अब कहा जा रहा है कि कपिल शर्मा जल्द ही अपनी कास्ट और क्रू मेंबर्स के साथ शूटिंग फिर से शुरू करेंगे। ताजा अफवाहें बताती हैं कि शो 21 अगस्त को ब्लॉकबस्टर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे पहले शो को 25 जुलाई के दिन ऑन और किया जा रहा था। फैंस इस समय द कपिल शर्मा शो के निर्माताओं की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि शो में टीम दर्शकों के क्या नया लेकर आती है।

कपिल शर्मा के इस शो में एक बार फिर सुमोना चक्रवर्ती, कृष्णा अभिषेक, चंदन प्रभाकर और किकू शारदा फैंस को गुदगुदाते नजर आएंगे। इसका अलावा में शो में अर्चना पूरण सिंह भी दिखाई देंगी। रिपोर्ट्स की मानें, तो कपिल शर्मा ने इस नए सीजन के लिए अपनी फीस भी बढ़ा दी है। अब कपिल शर्मा एक एपिसोड के लिए लगभग 50 लाख रुपये चार्ज करेंगे। Also Read - Archana Puran Singh ने छोड़ा The Kapil Sharma Show? एक्ट्रेस ने पहली बार खबरों पर तोड़ी चुप्पी

कपिल शर्मा ने हाल ही में अपनी पत्नी गिन्नी चतरथ के साथ अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया और उसका नाम त्रिशान रखा है। फादर्स डे के मौके पर कॉमेडियन ने अपने बेटे की पहली झलक दुनिया को दिखाई थी। उनकी ये फोटो इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी। कपिल शर्मा की एक बेटी अनायरा भी है। Also Read - The Kapil Sharma Show: मशहूर कॉमेडियन Kapil Sharma ने बढ़ाई अपनी फीस, अब एक एपिसोड के लिए मिलेंगे करोड़ों रुपये?