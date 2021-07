Shehnaaz Gill और Sidharth Shukla की दोस्ती में आई दरार, सामने आई ये वजह

Shehnaaz Gill and Sidharth Shukla friendship broke down: ‘बिग बॉस 13’ (Bigg Boss 13) में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की केमेस्ट्री ने चार चांद लगा दिए थे। इस शो के बाद सिद्धार्थ और शहनाज की दोस्ती दिन पर दिन गहराती ही जा रही थी कि इस बीच एक शॉकिंग खबर सामने आई है। जी हां मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की दोस्ती में दरार आ चुकी है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच इस समय कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और इस समय दोनों के बीच बातचीत भी बंद हो चुकी है। इस मशहूर जोड़ी ने जुड़े सूत्रों ने खबर पर पक्की मुहर लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का रिश्ता मुश्किल में है लेकिन अभी इसकी साफ वजह सामने नहीं आ पाई है। इतना पक्का है कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। फिलहाल के लिए ये खबर सिडनाज के फैंस के लिए किसी शॉक से कम नहीं है। Also Read - Bigg Boss 13 फेम Shehnaaz Gill ने वजन कम करने के बाद इंडस्ट्री पर कसा तंज, बोलीं 'यहां पतली लड़कियां चलती हैं...'

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के बाद फैंस यही दुआ मांगते थे कि सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की शादी हो जाए। सलमान खान के इस शो के खत्म होने के महीनों बाद भी फैंस पर इस जोड़ी का क्रेज साफ नजर आता है। इस बात का सबूत है सोशल मीडिया पर इनकी जोड़ी का ट्रेंड होना।

कुछ दिन पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का एक एड भी खूब वायरल हुआ था। इस एडफिल्म में इनकी जोड़ी कमाल की लगी थी। अपने हालिया इंटरव्यू में सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल की तारीफों के पुल भी बांधे थे। सिद्धार्थ शुक्ला का कहना था कि शहनाज गिल काफी आगे जा रही हैं और उनमें कॉन्फिडेंस कूट-कूटकर भरा है।



वर्कफ्रंट की बात की जाए तो हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला वेब सीरीज ‘ब्रोकन बट ब्यूटीफूल 3’ (Broken But Beautiful) में नजर आए हैं। इस सीरीज में उनके साथ सोनिया राठी नजर आई थी। बात करें शहनाज गिल की तो इसी हफ्ते उन्होंने जाने-माने सेलिब्रिटी फोटोग्राफर डब्बू रतनानी के लिए एक फोटोशूट करवाया है। जल्द ही वो दिलजीत दोसांझ की फिल्म में भी नजर आने वाली है। फिलहाल के लिए ऐसी ही तमाम टीवी सीरियल गॉसिप्स (TV Serial Gossips) के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुड लाइफ।