Top 5 TV News: टीवी की दुनिया में 1 मार्च को क्या-क्या हुआ है? ये इस इंडस्ट्री के फैंस जानना चाहते हैं और बॉलीवुड लाइल के इस सेगमेंट में हम आपको टीवी जगत की टॉप 5 बड़ी खबरें बताते हैं। आज यानी शुक्रवार को एमटीवी स्प्लिट्सविला सीजन 15 का मजेदार प्रोमो रिलीज हो गया है, जिसे फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा, मनीषा रानी का एक वीडियो झलक दिखला जा 11 के सेट से लीक हुआ है, जिसमें वह शो की ट्रॉफी हाथ में पकड़े हुए नजर आई हैं। आइए आपको आज की बड़ी खबरें बताते हैं। Also Read - Jhalak Dikhhla Jaa 11 Winner: बिहार की रानी 'मनीषा' ने बनीं विनर, सेट से लीक हुआ ट्रॉफी के साथ धमाकेदार वीडियो

रियलिटी शो झलक दिखला जा 11 का ग्रैंड फिनाले इस वीकेंड पर टेलीकास्ट होगा, लेकिन विनर का नाम सेट से लीक हो गया है। दावा है कि इस शो का विनर मनीषा रानी बन गई हैं। सेट से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मनीषा रानी ट्रॉफी पकडे़ हुए नजर आ रही हैं।

टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियां इन दिनों टीआरपी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस शो में हिमाशी पाराशर और विजेंद्र कुमेरिया लीड रोल में नजर आ रहे हैं। दावा है कि इस सीरियल में अब जल्द ही लीप आएगा। मेकर्स सीरियल की टीआरपी बनाने के लिए लीप लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। Also Read - गिरती TRP के कारण रातों-रात कटेगा इन 9 शोज का पत्ता, अप्रैल में इन बोरिंग शोज की दुकान होगी बंद

टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। एक्ट्रेस आए दिन अपने बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा के साथ फोटोज शेयर करती रहती हैं। अब एक्ट्रेस ने भाई के साथ कुछ फोटोज शेयर की हैं। इन फोटोज में तेजस्वी रेड ड्रेस में कमाल की लग रही हैं।

एमटीवी स्प्लिट्सविला 15 का नया प्रोमो सामने आ गया है। मेकर्स ने शो का नया प्रोमो काफी मजेदार अंदाज में शेयर किया है। इस बार का प्रोमो एनिमेटेड है। वहीं, बाद में अल्ताफ राजा और आकांशा पुरी नजर आ रही हैं। प्रोमो में सनी लियोनी के साथ तनुज विरवानी को देखा जा सकता है।

