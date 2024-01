Top 5 TV News: टीवी इंडस्ट्री में 24 जनवरी में बहुत कुछ हुआ है। सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 17 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर शो के ढेर सारे प्रोमो आ रहे हैं। इसी बीच, बिग बॉस 17 में रोहित शेट्टी की एंट्री होने वाली है। दूसरी तरफ तेजस्वी प्रकाश पैपराजी के सामने जय श्रीराम के जयकारे लगाती हुई दिखी हैं। इसके अलावा भी टीवी न्यूज में काफी कुछ हुआ है। आइए आपको बिना देर किए आज यानी मंगलवार की टॉप 5 खबरें बताते हैं। Also Read - Bigg Boss 17 Voting: फिनाले से 4 दिन पहले वोटिंग में पिछड़ीं अंकिता लोखंडे, कटेगा इन 2 कंटेस्टेंट का पत्ता

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 में रोहित शेट्टी एंट्री लेने वाले हैं। रोहित शो में टॉप पांच कंटेस्टेंट्स को उनका आखिरी टास्क देने आएंगे, जिसके लिए वह खतरों के खिलाड़ी के लिए अपना पहला कंटेस्टेंट भी तलाश करेंगे। इस टास्क में जो भी फाइनलिस्ट जीतेगा, उसे रोहित शेट्टी खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन का ऑफर देंगे।

देखें पोस्ट Also Read - Bigg Boss 17 Promo: अंकिता लोखंडे की तारीफ में बिग बॉस ने पढ़े कसीदे, एक्ट्रेस हुईं इमोशनल

? BREAKING! #RohitShetty to enter the #BiggBoss17 house today

Like last time, Finalists will perform the stunts and the winner will be chosen for the upcoming season of #KhatronKeKhiladi

Comments - Guess, kaun jeetega? Abhishek or Munawar or Mannara?

— #BiggBoss_Tak? (@BiggBoss_Tak) January 24, 2024