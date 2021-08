Top 5 TV News of The Week: इस हफ्ते टीवी इंडस्ट्री में खूब हलचल देखने को मिली है। इसी हफ्ते शिल्पा शेट्टी फिर से सुपर डांसर 4 (Super Dancer 4) की टीम ज्वाइन किया है। अमिताभ बच्चन के अपकमिंग शो कौन बनेगा करोड़पति 12 (Kaun Banega Crorepati 12) से जुड़े नए बदलावों से इसी हफ्ते पर्दा हटा है। बॉलीवुडलाइफ की इस वीकली रिपोर्ट में जानिए इस हफ्ते सामने आई टीवी की 5 सबसे बड़ी खबरों के बारे में... Also Read - Top 5 TV News of the Week: Super Dancer 4 से नहीं होगी Shilpa Shetty की विदाई, Indian Idol 12 की Shanmukha Priya के हाथ लगी लॉटरी

सुपर डांसर 4 के मंच पर इमोशनल हुईं शिल्पा शेट्टी

इस हफ्ते शिल्पा शेट्टी रिएलिटी शो सुपर डांसर 4 (Super Dancer 4) में नजर आने वाली हैं। दो दिन पहले ही शिल्पा शेट्टी को सुपर डांसर 4 के सेट के बाहर ही स्पॉट किया गया था। बॉलीवुड लाइफ को मिली जानकारी के मुताबिक कई हफ्ते बाद इस शो के मंच पर पहुंची शिल्पा शेट्टी काफी इमोशनल हो गई थीं। इस शो के मेकर्स लगातार इस खास एपिसोड के प्रोमो जारी कर रहे हैं।

सायली कांबले को मिला बड़ा ऑफर

सायली कांबले भले ही इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के खिताब को ना पा सकी लेकिन उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाकेदार शुरुआत कर दी है। सायली कांबले को मराठी फिल्म कोल्हापुर डायरीज के लिए एक खूबसूरत गाना गाने का मौका मिला है। सायली कांबले के करियर में ये प्रोजेक्ट चार चांद लगा सकता है।

अरुदीप को लगी मुंबई की हवा?

सोशल मीडिया पर इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) और अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) की ऐसी तस्वीरें सामने आई है, जिसे देखने के बाद यही कहा जा रहा है कि दोनों को मुंबई की हवा लग चुकी है। नई तस्वीरों में अरुणिता और पवनदीप बेहद ही स्टाइलिश नजर आ रहे हैं।

प्रतीक और जीशान में हुई लड़ाई

बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) ने दो हफ्ते में ही कई धमाके कर दिए है। इस हफ्ते प्रतीक सेहजपाल की लगभग हर किसी से लड़ाई हुई है लेकिन जीशान के साथ उनकी कहासुनी इतनी बढ़ गई कि लोगों को बीच में आकर दोनों को दूर करना पड़ा। कुल मिलाकर इन दोनों की लड़ाई ने इस हफ्ते खूब सुर्खियां बटोरी है।

कौन बनेगा करोड़पति 12 में दिखेंगे नए नियम

अमिताभ बच्चन के मच-अवेटेड शो कौन बनेगा करोड़पति 12 का आगाज जल्द ही होने वाला है। इस बार शो में दर्शकों को कई बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। इस बार शो से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हटा दिया गया है। मेकर्स कोरोना गाइडलाइन्स के तहत ही इस शो की शूटिंग करेंगे। ऐसे में इस बार ऑडियंस पोल का ऑप्शन भी हदा दिया गया है।