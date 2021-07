Top 5 TV News of The Week: फाइनल हुई Indian Idol 12 फिनाले की डेट, Anupamaa से नहीं होगी Sudhanshu Pandey की छुट्टी

Top 5 TV News of the week: टीवी इंडस्ट्री से इस हफ्ते कई ऐसी खबरें सामने आई, जिनके चलते खूब हल्ला हुआ। अनुपमा में नई एंट्री से लेकर इंडियन आइडल 12 के फिनाले डेट समेत कई खबरों ने सुर्खियां बटोरी है। बॉलीवुड लाइफ की इस वीकली रिपोर्ट में जानिए इस पूरे हफ्ते का हाल... Also Read - Top 5 TV News of The Week: Indian Idol 14 की Arunita Kanjilal पहुंचीं कोलकाता, Anupamaa की स्टारकास्ट को Mithun Chakraborty ने दिया सरप्राइज

अनुपमा से होगी सुधांशु पांडे की छुट्टी?

इसी हफ्ते खबर आई कि सीरियल अनुपमा के मेकर्स एक नए किरदार के लिए कई नामी गिरामी एक्टर्स को अप्रोच कर चुके हैं। इस लिस्ट में शरद केलकर (Sharad Kelkar), रोहित रॉय (Rohit Roy), राजीव खंडेलवाल, विशाल सिंह और राम कपूर (Ram Kapoor) जैसे स्टार्स के नाम शामिल हैं। अनुपमा में नए किरदार की एंट्री की खबर सुनने के बाद फैंस को लगने लगा कि इस सीरियल से सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) की छुट्टी होने वाली है। आपको बता दें कि ऐसा नहीं होगा। इस बात पर खुद सुधांशु पांडे के ऑनस्क्रीन बेटे पारस कलनावत (Paras Kalnawat) ने लगा दी है। Also Read - Top 5 TV News of The Week: Indian Idol 12 के मेकर्स ने दिया Sawai Bhatt को ‘धोखा’, Anupamaa के सेट पर ‘कोल्ड वॉर’

ससुराल सिमर का 2 के सेट से वायरल हुआ शॉकिंग वीडियो

इस हफ्ते कलर्स चैनल के टीवी सीरियल ससुराल सिमर का 2 (Sasura Simar Ka 2) के सेट से सामने आए एक वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरी। इस वीडियो में शो की एक्ट्रेस तान्या शर्मा बाथटब में लेती हुई नजर आईं और उनके हाथ से खून बह रहा था। इस वीडियो के सामने आते ही कई लोगों से तान्या का भला बुरा कहा। लोगों का कहना था तान्या को ऐसे वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नहीं डालने चाहिए। Also Read - Top 5 TV News of The Week: Sasural Simar Ka 2 से कटा Dipika Kakar का पत्ता, 56 इंच का हुआ Indian Idol 12 के Sawai Bhatt का सीना

खतरों के खिलाड़ी 11 के गैंड लॉन्च पर पहुंचे सभी कंटेस्टेंट्स

रोहित शेट्टी के रिएलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ (Khatron Ke Khiladi 11) का आगाज 17 जुलाई से होने वाला है। बीते गुरुवार को मुंबई में इस शो का ग्रैंड लॉन्च हुआ है। इस दौरान दिव्यांका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi), निक्की तम्बोली (Nikki Tamboli), राहुल वैद्य, वरुण सूद और श्वेता तिवारी ने खूब धमाल मचाया। इस इवेंट पर दिव्यांका त्रिपाठी ने अपनी शादी की सालगिरह भी मनाई।

16 जुलाई को होगी राहुल वैद्य की शादी

बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) फेम राहुल वैद्य इसी महीने यानी 16 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। राहुल वैद्य टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार संग सात फेरे लेंगे। राहुल और दिशा की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। एक लाइव सेशन के दौरान राहुल वैद्य ने खुलासा किया है कि उनकी शादी में मीका सिंह और अली गोनी परफॉर्म करने वाले हैं।

इस दिन होगा इंडियन आइडल 12 का फिनाले

टीवी के मशहूर सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 फिनाले के डेट को लेकर खबर आ चुकी है। सुनने में आ रहा है कि इस रिएलिटी शो का फिनाले 15 अगस्त को होना है। फिनाले से पहले पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan), शन्मुख प्रिया (Shanmukh Priya), अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) और मोहम्मद दानिश (Mohd Danish) में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। फिलहाल के लिए आप ऐसी ही टीवी सीरियल गॉसिप्स (TV Serial Gossips) के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ।