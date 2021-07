Top 5 TV News of the Week: Super Dancer 4 से नहीं होगी Shilpa Shetty की विदाई, Indian Idol 12 की Shanmukha Priya के हाथ लगी लॉटरी

Top 5 TV News of the Week: टीवी इंडस्ट्री में इस हफ्ते काफी उथल-पुथल मची है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी का सीधा-सीधा असर सुपर डांसर 4 की जज शिल्पा शेट्टी पर पड़ी है। इस शो से जुड़ी ऐसी कई खबरें सामने आई, जिसे देखकर लोग कन्फ्यूज हो गए। इसी हफ्ते पवित्र रिश्ता 2.0 का पहला मोशन पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए बॉलीवुड लाइफ की इस वीकली रिपोर्ट में जानते हैं हफ्ते भर का हाल... Also Read - Top 5 TV News of The Week: Indian Idol 12 से बाहर होते ही Ashish Kulkarni ने दिया चौंकाने वाला बयान, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai से होगी Karan Kundra की छुट्टी

राखी सावंत ने किया राज कुंद्रा (Raj Kundra) का सपोर्ट

पोर्न फिल्में बनाने के जुर्म में इसी हफ्ते राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड दो गुटों में बंटा नजर आया। कई लोगों ने इस मामले में चुप्पी ही साथ ली तो कुछ ने सामने आकर अपनी बात सामने रखी। इस बीच राखी सावंत ने कहा कि राज कुंद्रा साफ दिल के इंसान हैं और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं।

सामने आया ‘पवित्र रिश्ता 2’ का मोशन पोस्टर

इस हफ्ते अंकिता लोखंडे की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। एक्ट्रेस ने हाल ही में 'पवित्र रिश्ता 2.0' (Pavitra Rishta 2.0) का पहला मोशन पोस्टर फैंस के साथ शेयर किया। इस मोशन पोस्टर को वायरल होते देर नहीं लगी और इसी के साथ-साथ लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ चुकी है। एकता कपूर (Ekta Kapoor) के इस शो में अंकिता लोखंडे के साथ शाहीर शेख नजर आने वाले हैं। शाहीर शेख (Shaheer Sheikh) इस शो में मानव का किरदार प्ले करने वाले हैं। इस शो को ZEE5 पर लॉन्च किया जाएगा।

‘सुपर डांसर 4’ से कटा शिल्पा शेट्टी का पत्ता

राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से खबरें आने लगी कि शिल्पा शिंदे अब ‘सुपर डांसर 4’ (Super Dancer 4) में नजर नहीं आएगी। इसी के साथ खबरें आई अब शिल्पा शेट्टी की जगह इस शो में करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) बतौर जज नजर आएंगी। इस शो से जुड़े सूत्रों का कहना है कि शिल्पा शेट्टी ही इस शो की जज रहेंगी। करिश्मा कपूर सिर्फ स्पेशल एपिसोड के लिए ही इस शो पर आएंगी।

‘शक्ति अस्तित्व के एहसास की’ होगा बंद

खबरें आई हैं कि रुबीना दिलाइक के शो ‘शक्ति अस्तित्व के एहसास की’ (Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki) को कलर्स चैनल बंद करने के मूड में है। दरअसल अब चैनल ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) की तैयारियों में जुट गया है। चैनल चाहता है कि सलमान खान (Salman Khan) के शो को रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) के शो के टाइम स्लॉट पर ही टेलीकास्ट किया जाएगा। अब देखना होगा कि मेकर्स वाकई में इस शो को बंद करेंगे या फिर इसका टाइम स्लॉट बदल देंगे।

शन्मुख प्रिया को मिला फिल्म में काम

इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) की कंटेस्टेंट शन्मुख प्रिया अक्सर ट्रोलिंग का शिकार होती हैं। ट्रोलर्स को नजरअंदाज करके अपनी गायकी में निखार लाने वाली शन्मुख प्रिया (Shanmukha Priya) को पहला बॉलीवुड ब्रेक भी मिल चुका है। शो के अपकमिंग एपिसोड में बप्पी लहरी (Bappi Lahiri) और ओमंग कुमार (Omung Kumar) मेहमान बनकर आएंगे। ओमंग कुमार शन्मुख की परफॉर्मेंस से इतना खुश हो जाएंगे कि उन्हें फिल्म का ऑफर ही दे देंगे।