Top 5 TV News of this Week: घर का मेकओवर देखकर दंग हुईं Indian Idol 12 की Sayli Kamble, बंद होगा Mann Kee Awaaz Pratigya 2

Top 5 TV News of this Week: इस हफ्ते डेली सोप्स से लेकर रिएलिटी शो से कई तरह की खबरें सामने आईं। किसी खबर पर भरोसा नहीं हुआ तो किसी खबर ने इतनी हलचल मचाई कि जिसने पूरे हफ्ते खूब सुर्खियां बटोरी। बॉलीवुडलाइफ की इस वीकली रिपोर्ट में जानिए इस हफ्ते कैसा रहा टीवी इंडस्ट्री का हाल? Also Read - Top 5 TV News of This Week: Naagin 6 के मेकर्स ने दिया Rubina Dilaik को ‘धोखा’, Indian Idol 12 की Sanmukha Priya ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

बंद होगा ‘मन की आवाज प्रतिज्ञा 2’

पूजा गौर स्टारर टीवी सीरियल ‘मन की आवाज प्रतिज्ञा 2’ (Mann Kee Awaaz Pratigya 2) हाल ही में लॉन्च हुआ था। इसी हफ्ते इस सीरियल के बंद होन की खबरें सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम टीआरपी आने के चलते मेकर्स ने इसे 2 से 3 हफ्ते में बंद करने का फैसला लिया है। Also Read - Top 5 TV News of this week: Anupamaa स्टार Paras Kalnawat ने दिवंगत पिता के नाम लिखा इमोशनल नोट, 24K कैरेट गोल्ड कॉफी पीते ही ट्रोलर्स के निशाने पर आई Sana Khan

बिग बॉस 15 ओटीटी होस्ट करेंगे करण जौहर

बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) टीवी पर आने से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट पर दस्तक देगा। इस शो में करण जौहर बतौर होस्ट नजर आने वाले हैं। मेकर्स ने करण को सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही होस्ट करने का ऑफर दिया है। अब तक इस शो के लिए आधे से ज्यादा कंटेस्टेंट्स फाइनल हो चुके हैं। इस लिस्ट में अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani), नेहा मारदा, अमित टंडन और सना मकबूल (Sana Makbul) जैसे सितारों के नाम शामिल हैं। Also Read - Top 5 TV News Of The Week: कविता कौशिक ने Rubina Dilaik को Bigg Boss 14 का विजेता बताते हुए खींची टांग, मिस्ट्री गर्ल संग दिखे आमिर अली

इंडियन आइडल 12 में तैमूर ने नानू को दिया तोहफा

सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 में इस हफ्ते रणधीर कपूर मेहमान बनकर पहुंचने वाले हैं। इस शो में वीडियो कॉल के जरिए तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) बताएंगे कि उन्होंने नानू के लिए एक कार्ड बनाया है। इस कार्ड में लिखा हुआ है कि अपना ध्यान रखिए नानू।

दिव्यांका त्रिपाठी ने ठुकराया बड़े अच्छे लगते हैं 2 का ऑफर

काफी लम्बे समय से बड़े अच्छे लगते हैं के दूसरे सीजन (Bade Achhe Lagte Hain 2) के साथ दिव्यांका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi) का नाम जुड़ रहा था। अब उन्होंने इस शो का ऑफर ठुकरा दिया है। दिव्यांका का कहना है कि वो इस शो के किरदार को अच्छे से समझ नहीं पाई, जिसके चलते उन्होंने इसे करने से मना कर दिया है।

घर का मेकओवर देखकर दंग हुई सायली कांबले

बीते दिनों ही इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) में बप्पी लहरी मेहमान बनकर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने सायली कांबले (Sayli Kamble) के घर का मेकओवर करवाया था। अपने घर का नया रंग रूप देखकर सायली काफी इमोशनल हो गई थीं। फिलहाल के लिए ऐसी ही टीवी सीरियल गॉसिप्स के लिए