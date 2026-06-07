KSBKBT: तुलसी ने रियो को सौंपी बिजनेस की कमान, पावर ऑफ अटॉर्नी मिलते ही विरानी हाउस में मचा भूचाल

KSBKBT: विरानी परिवार में रियो की चालें कामयाब हो रही हैं. तुलसी ने उसे बिजनेस की 'पावर ऑफ अटॉर्नी' सौंप दी है, जिससे पार्थ और नंदिनी नाराज हैं. रियो की वजह से पार्थ और वैष्णवी के रिश्ते में दरार आ गई है.

विरानी हाउस में मचा भूचाल

KSBKBT: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एपिसोड की शुरुआत बेहद हाई-वोल्टेज ड्रामे के साथ होती है. रियो विरानी परिवार और तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपना इमोशनल कार्ड खेलता है. वह बड़ी ही मासूमियत से कहता है कि वह इस काम से कोई मुनाफा या पैसा नहीं कमाता, बल्कि उसका मकसद सिर्फ लोगों की दुआएं और आशीर्वाद पाना है. वह याद दिलाता है कि उसने अपनी जी-जान लगाकर विरानी परिवार के बिजनेस को सोशल मीडिया पर वायरल और मशहूर किया है. रियो की यह बातें सीधे तुलसी के दिल को छू जाती हैं.

इसके बाद, तुलसी घर के बाकी जिम्मेदार सदस्यों हेमंत, गौतम और पूजा से कहती हैं कि वे खुद फैसला करें कि बिजनेस की पावर ऑफ अटॉर्नी किसे मिलनी चाहिए. तीनों मिलकर एक सुर में रियो का नाम लेते हैं. यह सुनते ही पार्थ और नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वे अंदर ही अंदर बुरी तरह चिढ़ जाते हैं.

रियो का वैष्णवी से नजदीकियां

रियो चालाकी से पावर ऑफ अटॉर्नी लेने से मना कर देता है. वह कहता है कि उसका इरादा कंपनी का भला करना था, तिजोरी भरना नहीं. लेकिन तुलसी अपने फैसले पर अड़ जाती है, जिससे पार्थ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. इसी बीच, वैष्णवी भी रियो के काम की तारीफ करती है. मौका पाकर रियो सबके सामने वैष्णवी का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसे वाकई उसका काम पसंद आया? वैष्णवी बिना कुछ सोचे-समझे हां कह देती है. जब रियो मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या वह उससे इम्प्रेस है, तो वैष्णवी शर्माते हुए 'हां' कहती है.

पार्थ और वैष्णवी में दरार

रियो के जाने के बाद पार्थ इस बात से आगबबूला हो जाता है कि वैष्णवी ने रियो को अपना हाथ क्यों छूने दिया और उसकी इतनी तारीफ क्यों की. वह वैष्णवी पर बुरी तरह चिल्ला पड़ता है. पार्थ के इस बदले रूप को देखकर वैष्णवी का दिल टूट जाता है और वह फूट-फूटकर रोने लगती है. इन दोनों की इस बहस को तुलसी दूर से देख लेती है. रियो दोबारा वैष्णवी के पास जाकर कहता है कि पार्थ अभी नासमझ है, इसलिए छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करता है.

पार्थ का सीक्रेट प्लान

नंदिनी जाकर पार्थ के कान भरती है कि तुलसी का रियो पर अंधा भरोसा एक दिन सबको ले डूबेगा. पार्थ उसे तसल्ली देता है और कहता है कि फिक्र मत करो, तुलसी को बहुत जल्द रियो का असली चेहरा खुद-ब-खुद दिख जाएगा. अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि घर के बिखरते रिश्तों और बढ़ती नफरत के लिए सीधे तौर पर तुलसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.