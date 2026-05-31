KSBKBT: रियो के चक्रव्यूह में फंसी तुलसी, विरानी परिवार को बर्बाद करने के लिए अंश के बेटे ने रची साजिश

KSBKBT: 'क्योकि सास भी कभी बहू थी' में एक खौफनाक मोड़ आ गया है. छेड़खानी के ड्रामे के पीछे अंश का बेटा रेओ है, जिसने तुलसी का भरोसा जीतने के लिए यह चाल चली थी. अब वह विरानी परिवार को मिटाने और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तैयार है.

चक्रव्यूह में फंसी तुलसी

'क्योकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी की शुरुआत एक ड्रामे से होती है, जहां विरानी परिवार की मुखिया तुलसी विरानी, नियति और रियो के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं. तुलसी अपनी गलती के लिए माफी मांग रही हैं और वादा कर रही हैं कि ऐसी भूल दोबारा नहीं होगी. लेकिन रियो ऊपर से बेहद नाराज होने का नाटक करता है. वह कहता है कि परिवार ने एक बाहरी इंसान (खुशबू) की बात पर भरोसा करके उस पर छेड़खानी जैसा घिनौना आरोप लगाया, इसलिए वह अब इस घर में नहीं रहेगा.

रियो का खौफनाक कबूलनामा

'क्योकि सास भी कभी बहू थी' में हमने देखा कि तुलसी सबके सामने यह ऐलान करती हैं कि रियो कोई और नहीं बल्कि उनके अपने बेटे का खून (अंश का बेटा) है. वह अपने ठाकुरजी की कसम खाकर कहती हैं कि वो अब कभी रियो पर शक नहीं करेंगी. गौतम, साहिल और बाकी घरवाले भी रियो को यकीन दिलाते हैं कि अब वे हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे. लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब जेल से खुशबू की जमानत हो जाती है. खुशबू को बाहर निकालने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद रियो है. यहां रेओ के चेहरे से शरीफ होने का मुखौटा उतर जाता है. वह खुशबू के सामने हंसते हुए कबूल करता है कि यह पूरा मोलेस्टेशन का ड्रामा उसी का रचा हुआ था, ताकि वह तुलसी का विश्वास जीत सके.

घर के बदलते रिश्ते

अपना मकसद पूरा होने के बाद, वह खुशबू को हमेशा के लिए शहर छोड़कर जाने का हुक्म देता है. रियो अकेले में कसम खाता है कि वह पूरे विरानी परिवार को तहस-नहस कर देगा, क्योंकि वह उन्हें अपने पिता अंश की मौत का जिम्मेदार मानता है. इसके बाद, रेओ बड़ी चालाकी से नियति को घर में रुकने के लिए मना लेता है. तुलसी भी अपनी गलतफहमी के लिए माफी मांगती हैं, जिसके बाद नियति रुकने को तैयार हो जाती है.

फैक्ट्री में होगा नया बखेड़ा

असली विवाद तब शुरू होता है जब तुलसी कहती हैं कि रियो भी विरानी है, इसलिए उसे बिजनेस संभालना चाहिए. फैक्ट्री पहुंचते ही रियो का सामना वैष्णवी से होता है. वहां रियो को एक डिजाइन बेहद पसंद आता है, और वह सोचता है कि यह वैष्णवी ने बनाया है. लेकिन पार्थ उसे टोकते हुए कहता है कि यह उसका (पार्थ का) डिजाइन है. इस बात पर रेओ पार्थ का मजाक उड़ाते हुए उसे बंदर कह देता है.

नियति का होगा एक्सीडेंट

कहानी में आगे एक भयानक मोड़ आने वाला है, जहां नियति का एक एक्सीडेंट हो जाता है. इस हादसे के बाद रियो सीधा तुलसी पर उंगली उठाता है और उन्हें नियति की इस हालत का जिम्मेदार ठहराता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.