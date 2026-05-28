Tum Se Tum Tak: नई-नवेली दुल्हन बनी अनु की जिंदगी में आएगा भूचाल, क्या आर्या ही है उसका सबसे बड़ा दुश्मन?

Tum Se Tum Tak: जी टीवी के शो 'तुम से तुम तक' में अनु और आर्या की शादी के बीच एक खौफनाक राज सामने आने वाला है. यशवर्धन के डर से आर्या का डार्क पास्ट एक्सपोज होगा.

अनु की जिंदगी में आएगा भूचाल

'तुम से तुम तक' इस समय अपने सबसे मोड़ पर है. शो में चल रहा अनु और आर्या की शादी दर्शकों को बांधे हुए है, जहां एक तरफ प्यार और शादी की शहनाइयां गूंज रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा राज सामने आने वाला है, जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगी.

आर्या और अनु की शादी

'तुम से तुम तक' में हमने देखा कि आर्या अपनी पूरी फैमिली के साथ बारात लेकर अनु के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है. पुष्पा पूरे दिल से बारातियों का स्वागत करती है और शादी की रस्में आगे बढ़ती हैं. लेकिन, कहानी में असली धमाका तब होता है जब शादी के जश्न में मेहमान बनकर आए यशवर्धन की नजर आर्या पर पड़ती है. आर्या को देखते ही यशवर्धन के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसके दिल में एक गहरा खौफ साफ नजर आने लगता है.

यशवर्धन का डर और आर्या का पास्ट

यशवर्धन का यह डर महज कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह आर्या के अतीत के किसी ऐसे काले पन्ने की तरफ इशारा करता है जिसका सीधा संबंध 'राज नंदिनी' से है. यशवर्धन की यह घबराहट दर्शकों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है कि जो आर्या अब तक इतना सीधा और सुलझा हुआ दिख रहा था, क्या वाकई वह एक अच्छा इंसान है? या फिर उस मासूम चेहरे के पीछे कोई खौफनाक और डार्क विलेन छिपा हुआ है, जो अनु की जिंदगी को तबाह करने आया है?

आखिरकार अनु और आर्या की शादी संपन्न हो जाती है. दोनों सात फेरे लेकर एक-दूसरे के हो तो जाते हैं, लेकिन यह शादी अपने साथ खुशियों से ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे लेकर आती है. कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब जालंधर अनु पर जानलेवा हमला करता है. उस वक्त मसीहा बनकर यशवर्धन वहां पहुंचता है और अनु की जान बचा लेता है. इस हादसे के बाद अनु को पक्का यकीन हो जाता है कि यशवर्धन ही उसका खोया हुआ भाई है.

अनु की जिंदगी में आएगा तूफान

असली ड्रामा तो अब शादी के बाद शुरू होने वाला है. भाई का फर्ज मानते हुए अनु, यशवर्धन को अपने साथ आर्या के घर ले आती है. अनु का यह फैसला अनजाने में बारूद के ढेर पर चिंगारी लगाने जैसा साबित होगा. एक ही छत के नीचे आर्या और यशवर्धन का आमना-सामना होने के बाद अतीत के वो गहरे राज बाहर आएंगे, जो अब तक दफन थे. शादी के तुरंत बाद अनु के सामने आर्या का वो असली चेहरा आने वाला है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.