Tumm Se Tumm Tak: आखिरकार हो गई आर्य-अनु की शादी, पहली तस्वीर आई सामने; सुर्ख लाल जोड़े में बला की खूबसूरत दिखीं निहारिका, फैंस बोले- 'अब वो मेरी'

Tumm Se Tumm Tak: आखिरकार अनु और आर्य शादी के बंधन में बंध ही गए. दोनों की शादी की पहली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें अनु लाल सुर्ख जोड़े में बला की खूबसूरत नजर आ रही हैं.

संपन्न हुई आर्य और अनु की शादी

Tumm Se Tumm Tak: टीवी के सबसे पॉपुलर शोज में से एक 'तुम से तुम तक' (Tumm Se Tumm Tak) के फैंस पिछले काफी समय अनु और आर्य की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो आखिरकार अब जाकर खत्म हुआ. दुनियाभर की साजिशों, गलतफहमियों और विलेन्स के सारे पैंतरों को नाकाम करते हुए आर्यवर्धन (Aryavardhan) और अनु (Anu) शादी के बंधन में बंध ही गए. फैंस की खुशियां उस वक्त दोगुनी हो गई, जब मेकर्स ने शो के चहेते को बड़ा सरप्राइज देते हुए इस ग्रैंड वेडिंग की पहली तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके आते ही इंटरनेट पर तहलका मच गया. अनु की दुल्हन के जोड़े में फोटोज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

दरअसल, पिछले काफी समय से 'तुम से तुम तक' में अनु और आर्य की शादी का ट्रैक चल रहा था, लेकिन अब फाइनली दोनों की शादी वाले एपिसोड की शूटिंग पूरी हो गई है. वहीं फैंस को बड़ा सरप्राइज देते हुए मेकर्स ने अनु और आर्य की शादी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें शेयर कर दी हैं. इन फोटोज में एक्ट्रेस बला की खूबसूरत लग रही है, फैंस उनके चेहरें से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं.

कैसा लगा अनु का ब्राइडल लुक?

सामने आई फोटोज में अनु (निहारिका) सुर्ख लाल जोड़े में बला की खूबसूरत लग रही हैं. ट्रेडिशनल ज्वेलरी और माथे पर सजा टीका उनके लुक में चार चांद लगा रहा है. वहीं आर्य को ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहने हुए देखा जा सकता है. दोनों मंडप के नीचे फेरे लेते नजर आ रहे हैं. वहीं आसपास परिवार वाले भी नजर आ रहे हैं. बता दें कि, मीरा, मानसी और जालंधर की पूरी की पूरी जालसाजी धरी की धरी रह गई और अनु-आर्य सात जन्मों के लिए एक-दूजे के हो गए. सोशल मीडिया पर फैंस इस नई नवेली जोड़ी पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं.

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फैंस ने बांधें तारीफों के पुल

अनु (निहारिका) और आर्यवर्धन (शरद केलकर) की शादी तस्वीरों पर फैंस न सिर्फ प्यार लुटा रहे हैं बल्कि, अपने दिल की बातें भी खुलकर लिख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'शादी इनकी हो रही है और खुशी मुझे हो रही है.', दूसरे ने लिखा, 'दिल बस देखने के लिए एक्साइटेड रहता है.' एक अन्य ने लिखा, 'खूबसूरत...25 तारीख तक इंतजार नहीं कर सकता उफ्फ्फ', वहीं एक ने कहा, 'मुहब्बत की ये इंतिहां हो गई, कि अब वो मेरी जां हो गई.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स आर्य और अनु की शादी की इन तस्वीरों पर देखने को मिल रहा है.

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TRP में टॉप 4 में बना हुआ है ये शो

आपको बता दें कि, टीवी के इस पॉपुलर शो को शुरू से ही फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. वहीं जब से दोनों की शादी का ट्रैक चल रहा है, तब से फैंस और भी ज्यादा इस शो को लेकर एक्साइटेड रहते हैं, जिसका सबूत पिछले 3 बार के टीवी टीआरपी लिस्ट में देखने को मिल रहा है. 'तुम से तुम तक' पिछले 3 हफ्तों से लगातार टॉप 4 में बना हुआ है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…