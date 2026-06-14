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Tumm Se Tumm Tak Twist: राजनंदिनी का पुनर्जन्म है अनु? क्या आर्या ने किया था पहली पत्नी का कत्ल? खुलेगा मौत का रहस्य!

'तुम से तुम तक' में अनु की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जो उसे उसके पिछले जन्म 'राजनंदिनी' से जोड़ रहा है. वर्धन हाउस के एक रहस्यमयी बंद कमरे और आर्या के बदले तेवरों ने अनु को हैरान कर दिया है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 14, 2026 8:17 AM IST
Tumm Se Tumm Tak Twist: राजनंदिनी का पुनर्जन्म है अनु? क्या आर्या ने किया था पहली पत्नी का कत्ल? खुलेगा मौत का रहस्य!

राजनंदिनी का पुनर्जन्म है अनु?

'तुम से तुम तक' इन दिनों अपनी कहानी में एक बेहद अनोखा और सस्पेंस से भरा मोड़ ले चुका है. अब तक दर्शक इस शो में आर्या और अनु के बीच उम्र के बड़े फासले वाली एक खूबसूरत लव स्टोरी देख रहे थे. लेकिन दोनों की शादी होने के बाद, जैसे ही अनु ने बहू बनकर वर्धन हाउस में कदम रखा है, कहानी का पूरा मिजाज ही बदल गया है. रोमांस की जगह अब इस पारिवारिक ड्रामे में रहस्य और सस्पेंस ने ले ली है.

घर के अंदर आते ही अनु को कुछ अजीब लगने लगा है. उसे महसूस होता है कि राजनंदिनी नाम की कोई महिला वहां मौजूद यश से बातें कर रही है. अनु के दिमाग और सपनों में इन दोनों की तस्वीरें इतनी साफ उभरती हैं कि वह अंदर से बुरी तरह घबरा जाती है. अनु खुद से यह सवाल पूछने पर मजबूर हो जाती है कि जिस राजनंदिनी को उसने जिंदगी में कभी देखा तक नहीं, उसका चेहरा और उसकी आवाज उसके सपनों में बार-बार क्यों आ रही है?

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आर्या का अचानक फूटा गुस्सा

एक रात, इन अजीब आवाजों और एक अनजान महिला की पुकार का पीछा करते हुए अनु घर के एक ऐसे कोने में पहुंच जाती है, जहां एक कमरा हमेशा बंद और लॉक रहता है. अनु जैसे ही उस बंद दरवाजे के ताले को खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, वैसे ही वहां अचानक आर्या की एंट्री होती है. अनु को उस कमरे के पास देखकर आर्या का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. वह बेहद आक्रामक अंदाज में अनु का हाथ झटक देता है और उसे सख्त लहजे में दोबारा कभी भी उस कमरे की तरफ नहीं जाने को कहता है. आर्या का यह बदला हुआ रूप देखकर अनु के मन में यह विश्वास पक्का हो जाता है कि इस बंद कमरे के पीछे कोई ऐसा गहरा राज दफन है, जिसका सीधा कनेक्शन उसके इन अजीब सपनों, उस रहस्यमयी औरत और उस लड़के से है.

क्या आर्या ही है राजनंदिनी का गुनहगार?

अनु अब इस कड़वे सच के बेहद करीब पहुंच रही है कि वह कोई और नहीं, बल्कि खुद राजनंदिनी का ही दूसरा रूप यानी उसका पुनर्जन्म है. अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या राजनंदिनी की मौत महज एक हादसा थी या फिर इसके पीछे आर्या का कोई काला अतीत छिपा हुआ है? क्या आर्या ने ही राजनंदिनी की जान ली थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए दर्शकों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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