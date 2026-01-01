अर्जुन बिजलानी के ससुर का हुआ देहांत, नए साल पर घर में पसरा मातम...

टीवी के पॉपुलर एक्टर अर्जुन बिजलानी के घर नए साल पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी की आंखों में आंसू ला दिए, अर्जुन की पत्नी नेहा स्वामी के पिता का आज निधन हो गया है.

Arjun Bijlani father-in-law Passed Away: टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर और होस्ट अर्जुन बिजलानी के लिए साल 2026 की शुरुआत बेहद दुखद खबर के साथ हुई है. जहां एक तरफ लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, वहीं अर्जुन के घर शोक की लहर दौड़ गई. उनकी पत्नी नेहा स्वामी के पिता राकेश चंद्र स्वामी का 1 जनवरी 2026 को निधन हो गया. इस खबर से न सिर्फ बिजलानी परिवार बल्कि उनके चाहने वाले फैंस भी गहरे सदमे में हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, राकेश चंद्र स्वामी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालत गंभीर होने के चलते उन्हें आईसीयू में रखा गया था. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद वह जिंदगी की जंग हार गए और नए साल के पहले ही दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए.

परिवार की ओर से उनके निधन की पुष्टि कर दी गई है. साथ ही यह भी बताया गया है कि राकेश चंद्र स्वामी का अंतिम संस्कार आज यानी 1 जनवरी 2026 को मुंबई के ओशीवारा हिंदू शमशान भूमि में शाम होगा, परिवार और करीबी लोग इस अंतिम विदाई में शामिल होंगे.

न्यू ईयर वेकेशन बीच में छोड़ लौटे थे अर्जुन-नेहा

बतादें, कि अर्जुन बिजलानी अपनी पत्नी नेहा स्वामी और बेटे के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए दुबई गए हुए थे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जैसे ही अर्जुन और नेहा को राकेश चंद्र स्वामी की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली, उन्होंने बिना देर किए अपना वेकेशन कैंसिल किया और तुरंत भारत लौट आए. उस वक्त राकेश आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन हालात संभल नहीं पाए.

फिलहाल उनके अचानक निधन की सटीक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन यह खबर परिवार के लिए एक बड़ा झटका बनकर आई है. राकेश चंद्र स्वामी के निधन के बाद नेहा स्वामी का एक पुराना पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो उन्होंने फादर्स-डे के मौके पर शेयर किया था. इस पोस्ट में नेहा ने अपने पिता के साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की थीं, जिनमें उनका बेटा अपने नाना की गोद में नजर आ रहा था.

