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TV एक्टर पर लगा नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप, POCSO केस में हुई गिरफ्तारी

TV actor Arrested: टीवी इंडस्ट्री में काफी अच्छी पहचान बनाने वाले एक एक्टर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एक्टर को 16 साल की नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 11, 2026 12:34 PM IST
TV एक्टर पर लगा नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप, POCSO केस में हुई गिरफ्तारी

टीवी एक्टर रोहित चंदेल को गिरफ्तार किया गया है.

टीवी के कई सीरियल्स में नजर आ चुके एक्टर रोहित चंदेल (Rohit Chandel) को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एक्टर पर 16 साल की लड़की का पीछा करने, परेशान करने और मारपीट करने समेत कई आरोप हैं. मुंबई पुलिस ने 29 साल के एक्टर रोहित चंदेल के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा एक्टर के खिलाफ बीएनएस की धारा 78 और 115(2) भी लगाई गई हैं, जो पीछा करने और चोट पहुंचाने से जुड़ी हुई है. हालांकि, रोहित चंदेल या उनकी टीम की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. एक्टर की गिरफ्तारी की खबर आते ही उनके तमाम चाहने वाले फैंस को गहरा झटका लगा है.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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