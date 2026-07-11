TV एक्टर पर लगा नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप, POCSO केस में हुई गिरफ्तारी...

टीवी के कई सीरियल्स में नजर आ चुके एक्टर रोहित चंदेल (Rohit Chandel) को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एक्टर पर 16 साल की लड़की का पीछा करने, परेशान करने और मारपीट करने समेत कई आरोप हैं. मुंबई पुलिस ने 29 साल के एक्टर रोहित चंदेल के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा एक्टर के खिलाफ बीएनएस की धारा 78 और 115(2) भी लगाई गई हैं, जो पीछा करने और चोट पहुंचाने से जुड़ी हुई है. हालांकि, रोहित चंदेल या उनकी टीम की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. एक्टर की गिरफ्तारी की खबर आते ही उनके तमाम चाहने वाले फैंस को गहरा झटका लगा है.