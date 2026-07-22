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Delhi Protest में एक्टर सेहबान अजीम पर चला पुलिस का डंडा! लाठीचार्ज में हुए घायल, शेयर किया आंखों देखा खौफनाक मंजर

CJP Student Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP छात्र प्रदर्शन में टीवी एक्टर सेहबान अजीम भी शामिल हुए थे. इस दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज में वो घायल हो गए हैं. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए, आंखों देखा खौफनाक मंजर शेयर किया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 22, 2026 3:39 PM IST
Delhi Protest में एक्टर सेहबान अजीम पर चला पुलिस का डंडा! लाठीचार्ज में हुए घायल, शेयर किया आंखों देखा खौफनाक मंजर

TV Actor Sehban Azim Injured During CJP Protest In Delhi: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे CJP छात्र प्रदर्शन का जहां कुछ सितारे सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं शबाना आजमी (Shabana Azmi) और प्रकाश राज (Prakash Raj) छात्रों के बीच पहुंचकर उनका समर्थन कर रहे हैं. वहीं अब इस लिस्ट में एक नाम 'दिल मिल गए', 'थपकी प्यार की', 'बेपनाह' और 'तुझसे है राब्ता' जैसे सीरियल्स से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले टीवी एक्टर सेहबान अजीम (Sehban Azim) का भी जुड़ गया है. एक्टर बीते सोमवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के छात्र विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, लेकिन अब एक्टर ने कुछ ऐसा कहा जो आपको भी सन्न कर देगा. सेहबान अजीम ने दावा किया कि पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान वो और मुंबई से उनके साथ आई दो महिला दोस्त घायल हो गए हैं.

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दिल्ली छात्र प्रदर्शन में Sehban Azim हुए घायल

'मिड-डे' से बातचीत में एक्टर ने कहा, 'यह बेहद दिल तोड़ने वाला नजारा था. मैं छात्रों के समर्थन में इस प्रदर्शन में गया था और मुंबई से आई मेरी दो महिला दोस्त भी वहां पहुंची थीं. वहां लाठीचार्ज के दौरान जब मैं उन्हें बचा रहा था, तभी मुझे लाठी लग गई. मेरा हाथ सूज गया है. उन्होंने मेरे हाथ, पैर और हर जगह कई लाठियां मारीं.'

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Sehban Azim ने लगाया ये आरोप

एक्टर ने आगे आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर स्थित तय जगह पर पहुचने से पहले ही रोक दिया गया था. सेहबान के मुताबिक, पुलिस ने पूरे इलाके की चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी थी, जिससे वे और बाकी प्रदर्शनकारी वहीं फंस गए और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. उन्होंने दावा किया कि उन्हें विरोध स्थल के अंदर नहीं जाने दिया गया और आरोप लगाया कि पुलिस को 'इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वे किसे मार रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे हों या महिलाएं, किसी की परवाह नहीं की.'

TV Actor Sehban Azim Lathi-Charged at CJP protest TV Actor Sehban Azim Lathi-Charged at CJP protest

छात्रों की हालत देख बैठ गया था एक्टर का दिल

सेहबान अजीम ने प्रदर्शन में शामिल हुए छात्रों के प्रति भी चिंता जताई. कई छात्रों के साथ हुई अपनी बातचीत को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी आवाज उठाने के लिए इन बच्चों ने बहुत तकलीफें सही हैं. उन्होंने कहा, 'मेरा दिल उन बच्चों के लिए बैठ जाता है जो प्रदर्शन के लिए आए थे.' उन्होंने आगे बताया कि कई छात्र दिनों तक ट्रेन और बस से सफर करके यहां पहुंचे थे. एक्टर के मुताबिक, कुछ छात्रों के पास तो सही जूते तक नहीं थे और वे सिर्फ चप्पल पहनकर आए थे, जबकि कुछ छात्रों को अपने माता-पिता को मनाकर या उनसे लड़कर अपनी बात रखने के लिए इस प्रदर्शन में आना पड़ा था.

'प्रदर्शन में छात्रों को 'बेरहमी से पीटा गया''

उन्होंने आगे कहा, 'इन पुलिसवालों ने उन्हें बेहद बेरहमी से पीटा है. कई छात्रों के शरीर से खून बह रहा था. ये छोटे-छोटे बच्चे वहां खड़े रहे और पुलिस की यह बेरहम पिटाई सहते रहे.' बता दें कि NEET परीक्षा में हुई धांधली के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और तुरंत सुधार की मांग को लेकर, साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जहां हजारों की तादाद में छात्र और स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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