ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Shilpa Shinde बर्ताव पर TV के कृष्ण को आया भयंकर गुस्सा, एक्ट्रेस को जमकर धोया! कहा- 'वो आप हैं...

Shilpa Shinde बर्ताव पर TV के कृष्ण को आया भयंकर गुस्सा, एक्ट्रेस को जमकर धोया! कहा- 'वो आप हैं...'

Shilpa Shinde: टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे करीब 10 साल बाद एक बार फिर से 'भाभी दी घर पर हैं 2.0' से कमबैक रही है. वापसी के बाद एक्ट्रेस ने अपने एक बयान में शुभांगी अत्रे को निशाना बनाया था, जिसे लेकर अब टीवी के 'कृष्ण' ने शिल्पा की जमकर क्लास लगाई है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: December 20, 2025 8:54 PM IST

Shilpa Shinde बर्ताव पर TV के कृष्ण को आया भयंकर गुस्सा, एक्ट्रेस को जमकर धोया! कहा- 'वो आप हैं...'

Sourabh Raaj Jain On Shilpa Shinde: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस और बिग बॉस विनर शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) करीब 10 साल बाद एक बार फिर से अपने आइकॉनिक किरदार 'अंगूरी भाभी' बनकर पर्दे पर वापसी कर रही हैं, लेकिन उनके कमबैक की खुशी से ज्यादा फिलहाल उन्हें लेकर विवादों का शोर सुनाई दे रहा है. शुभांगी अत्रे को रिप्लेस कर 'भाभी जी घर पर हैं 2.0' (Bhabi Ji Ghar Par Hain 2.0) के साथ शिल्पा जल्द ही फिर से दर्शकों का मनोरंजन करने वाली हैं. ऐसे में अब वह एक के बाद एक इंटरव्यूज दे रही हैं, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसे लेकर टीवी के 'कृष्ण' सौरभ राज जैन (Sourabh Raaj Jain) का गुस्सा एक्ट्रेस पर फूट पड़ा और उन्होंने जमकर क्लास लगाई.

Also Read
Mahashivratri 2023: शिव बनकर फैंस के दिलों पर राज कर चुके हैं ये 9 एक्टर्स, सच में भगवान मानने लगे थे लोग

अपनी शालीनता के लिए जाने जाने वाले टीवी एक्टर सौरभ जैन (Sourabh Raaj Jain) ने बिना किसी का नाम लिए शिल्पा शिंदे को आइना दिखाया है. उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस की जो क्लास लगाई है उसे देखकर हर कोई दंग रह गया है.

TRENDING NOW

Sourabh Raaj Jain ने शिल्पा शिंदे की लगाई क्लास

सौरभ राज जैन (Sourabh Raaj Jain Post) ने अपने पोस्ट में लिखा, 'जिस एक्ट्रेस को रिप्लेस किया गया, उसने करीब 10 साल तक दर्शकों का मनोरंजन किया. उसे हर समय प्यार मिला और पता नहीं क्यों, जब पहली एक्ट्रेस उसी किरदार में वापस आई, जिसे 10 साल पहले उसने न जाने किन कारणों से छोड़ दिया था, मीडिया से कहती है कि रिप्लेस की गई एक्ट्रेस उनकी जितनी स्टार नहीं है और उनमें कॉमिक टाइमिंग की कमी है.'

Also Read
छोटे पर्दे पर भगवान श्रीकृष्ण का रोल निभा चुके हैं ये स्टार्स, रातोंरात मिल गई थी बेशुमार शोहरत

'मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूं...'

एक्टर ने पोस्ट में आगे लिखा, 'नहीं मैम, वो आप हैं, जिनमें बुनियादी शिष्टाचार की कमी है.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूं... क्योंकि यह सीखने के लिए है, मेरे लिए और मेरे जैसे सोचने वालों के लिए. विनम्रता ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ अस्थायी है.'

Also Read
Maha Shivaratri 2022: भगवान शिव बनकर दर्शकों का दिल जीत चुके हैं ये 10 TV Actors

'किसी को कॉपी करना...'

आपको बता दें कि, 'भाभी जी घर पर हैं 2.0' में कमबैक की खबर के बाद शिल्पा शिंदे ने टेली चक्कर से बातचीत के दौरान कहा था. 'देखिए एक एक्टर के तौर पर, मैंने उस वक्त भी बोला था जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, वैरी फ्रैंकली, उसने काम किया है अच्छा, वो अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन कॉमेडी सबके बस की बात नहीं है और उसके बाद किसी को कॉपी करना वो बहत मुश्किल है. बहुत प्रेशर होता है, देखो आज मैं कितना भी सोचूं किसी एक्ट्रेस को कॉपी करना तो वो कॉपी हो जाती है. चाहे मैं किसी भी अच्छी एक्टिंग करूं.'

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Bhabi Ji Ghar Par Hain 2.0 Shilpa Shinde Shubhangi Atre Sourabh Raaj Jain Tv News