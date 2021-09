TV News of The Day: Anupama aka Rupali Ganguly Welcomes Gaurav Khanna, Pavitra Rishta 2.0 Trailer Released: टीवी सीरियल्स की दुनिया में आज काफी हलचल देखने को मिली। सीरियल अनुपमा (Anupamaa) से लेकर बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के मेकर्स बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं। बॉलीवुडलाइफ की इस रिपोर्ट में हम आपको टीवी जगत की 5 बड़ी खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन खबरों ने आज पूरा दिन फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। Also Read - TRP List 34th Week 2021 by Ormax Media: KBC 12 और The Kapil Sharma Show ने लगाई डेली सोप्स की वाट, Anupamaa को नहीं दे पाए मात

अनुपमा के रेट पर रुपाली गांगुली ने किया गौरव खन्ना का स्वागत

हाल ही में खबर आई थी कि सीरियल अनुपमा में टीवी एक्टर गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। गौरव खन्ना अनुपमा के स्कूलमेट अनुज कपाड़िया (Anuj Kapadia) का किरदार अदा करने वाले हैं। इसी बीच टीवी अदाकारा रूपाली गांगुली ने शो के सेट पर गौरव खन्ना का शानदार स्वागत किया है। रूपाली गांगुली ने कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना साथ में पोज देते नजर आ रहे हैं। Also Read - Entertainment News of The Day: तो इसलिए Anupamaa में हो रही है Anuj Kapadia की एंट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री पर भड़के Akshara Singh के पिता

पवित्र रिश्ता का टीजर हुआ रिलीज

सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ (Pavitra Rishta 2.0) बहुत 15 नवंबर को अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ के ट्रेलर में अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) और शाहीर शेख (Shaheer Sheikh) अर्चना और मानव बनकर एक नई कहानी की शुरूआत करते नजर आ रहे हैं। नए मानव को देखकर फैंस का उतेसाह भी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। लोग अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) और शाहीर शेख (Shaheer Sheikh) की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। Also Read - Anupamaa Major Twist: अनुज कपाड़िया की एंट्री के पीछे हैं ये 5 मकसद, वनराज से बदला लेते ही भरेगा अनुपमा की मांग

बिग बॉस ओटीटी के घर में में निया शर्मा ने मारी एंट्री

टीवी की जानी-मानी अदाकारा निया शर्मा (Nia Sharma) ने बिग बॉस ओटीटी के घर में धांसू एंट्री मार ली है। निया शर्मा बिग बॉस के घर मे गोल्डन रंग के गाउन में पोज देती नजर आईं। सोशल मीडिया पर निया शर्मा की इस तस्वीर ने तहलका मचा दिया है। निया शर्मा की तस्वीर पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं।

चीकू की मम्मी दूर की में काम करने के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने कम की अपनी फीस

बॉलावुड सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती हाल ही में टीवी सीरियल चीकू की मम्मी दूर की के प्रोमो में नजर आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शो में काम करने के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी फीस कम कर ली थी। पिंकविला की एक रिपोर्ट की मानें तो मिथुन चक्रवर्ती ने जब शो की स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो काफी इमोशनल हो गए। मिथुन चक्रवर्ती को इस दौकरान अपनी जिंदगी के कुछ खास लम्हे याद आ गए। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी फीस कम करने का फैसला करके मेकर्स को चौंका दिया।

शमिता शेट्टी और राकेश बापट की हुई लड़ाई

शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) और राकेश बापट (Raqesh Bapat) की बिग बॉस के घर में जबरदस्त लड़ाई हो गई है। हाल ही में दिव्या अग्रवाल का लिप बाम, राकेश बापट की जेब में निकला था। राकेश के बास दिव्या अग्रवाल का लिप बाम देखकर शमिता शेट्टी का खून खौल गया। इस दौरान शमिता शेट्टी और राकेश बापट के बीच बहस हो गई। लड़ाई के बीच राकेश बापट ने शमिता शेट्टी पर कंट्रोल करने के आरोप लगाए। जिसके बाद शमिता शेट्टी ने रोते हुए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया।