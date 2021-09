TV News of The Day: पंचत्तव में विलीन हुए Sidharth Shukla, Ankia Lokhande ने साधा Rhea Chakroborty पर निशाना

TV News of The Day: Shehnaaz Gill attend Sidharth Shukla's Last Rites, Ankita Lokhande React On Sushant Singh Rajput’s Relationship With Rhea Chakraborty: टीवी सीरियल्स की दुनिया में आज काफी हलचल देखने को मिली। आज शाम टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार कर दिया। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार की खबर ने फैंस का दिल तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के बारे में बात करके अंकिता लोखंडे ने सबको चौंका दिया। ऐसे में बॉलीवुडलाइफ की इस रिपोर्ट में हम आपको टीवी जगत की 5 बड़ी खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन खबरों ने आज पूरा दिन फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। Also Read - Sidharth Shukla Last Rites Video: सिद्धार्थ शुक्ला को "अलविदा" कहते हुए नम हुईं शहनाज गिल की आंखें

पंचतत्व में विलीन हुए सिद्धार्थ शुक्ला

टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बाते दिन हार्ट अटौक पड़ने की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला का देहांत हो गया था। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में टीवी जगत के कई बड़े सितारे नजर आए। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने उनके परिवार और फैंस को सकते में डाल दिया है।

सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेकर चोर जोर से रोती दिखीं शहनाज गिल

सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद शहनाज गिल के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार के दौरान शहनाज गिल, सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेकर जोर जोर से चिल्ली रही थीं। हालांकि इस हालत में भी शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला के लिए एक खास पूजा का आयोजन किया। इस दौरान शहनाज गिल का परिवार और दोस्त उनको संभालने की कोशिश करते दिखे। Also Read - Entertainment News Of The Day: श्मशान घाट पर 2 बार बेहोश हुईं Shehnaaz Gill, Sunny Deol की गदर 2 के लिए मिली हीरोइन

अंकिता लोखंडे ने रिया चक्रवर्ती को पहचानने के किया इनकार

टीवी अदाकार अंकिता लोखंडे अपने सीरियल पवित्र रिश्ता 2.0 के प्रमोशन में जुट गई हैं। इसी बीच अंकिता लोखंडे ने एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अंकिता लोखंडे ने दावा किया है कि वो रिया चक्रवर्ती को जानती ही नहीं हैं। अंकिता लोखंडे ने स्पॉट बायई से बात करते हुए कहा, मैं इस लड़की को नहीं जानती। मैं इस लड़की के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मुझे नहीं पता कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का क्या रिश्ता था। मैंने उससे कभी बात नहीं की। भगवान उसका भला करे। मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं है। Also Read - काल के गाल में समाईं ये 6 लवस्टोरी, पसीज गए कई पत्थर दिल

नकुल मेहता ने की अपने बेटे की पहली तस्वीर शेयर

कुछ समय पहले ही टीवी सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं 2 के स्टार नकुल मेहता भी पिता बने हैं। नकुल मेहता की पत्नी जानकी पारेख ने 3 फरवरी के दिन एक बेटे को जन्म दिया था। नकुल मेहता ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि उनके बेटे का नाम सूफी है। हालांकि नकुल मेहता ने अब तक भी अपने बेटे का चेहरा फैंस को नहीं दिखाया था। इसी बीच नकुल मेहता ने अपने बेटे की कुछ शानदार तस्वीरें फैंस के साथ शेयर कर दी हैं। इन तस्वीरों में नकुल मेहता के बेटे का चेहरा साफ नजर आ रहा है।

मीका सिंह ने छीनी फराह खान की कुर्सी

हाल ही में बॉलीवुड फिल्म मेकर फराह खान ने इस बात की जानकारी दी थी कि उनको कोरोना वायरस हो गया है। ये खबर सामने आते ही मीका सिंह ने फराह खान की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। खबरों की मानें तो फराह खान की जगह अब मीका सिंह जी कॉमेडी शो के जज बनने वाले हैं।