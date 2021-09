TV News of The Day: Sidharth Shukla के निधन की खबर सुनते ही बेसुध हुईं Shehnaaz Gill, मोहसिन-शिवांगी छोड़ेंगे Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

TV News of The Day: Sidharth Shukla takes his last breath in Shehnaaz Gill's Lap, Nikki Tamboli to Enter Bigg Boss OTT: टीवी सीरियल्स की दुनिया में आज काफी हलचल देखने को मिली। सुबह होते ही खबर आई कि टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस खबर ने फैंस का दिल तोड़ दिया। सुबह से ही लोग लगातार सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बात कर रहे हैं। आज पूरा दिन सिद्धार्थ शुक्ला सोशल मीडिया पर छाए रहे। ऐसे में बॉलीवुडलाइफ की इस रिपोर्ट में हम आपको टीवी जगत की 5 बड़ी खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन खबरों ने आज पूरा दिन फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। Also Read - Sidharth Shukla ने Shehnaaz Gill को दी थी जिंदगी की ये 5 सीख, कहा था ‘कभी अकेला महसूस करो तो...’

मोहसिन-शिवांगी छोड़ेंगे 'ये रिश्ता क्या कहलाता है'

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के दर्शकों के लिए आज दिल दुखा देने वाली खबर सामने आई है। ताजा जानकारी की मानें तो मोहसिन खान के साथ-साथ शिवांगी जोशी भी ये रिश्ता क्या कहलाता है को अलविदा कहने वाली है। खबरें आ रही हैं कि दोनों अक्टूबर में इस सीरियल के आखिरी एपिसोड की शूटिंग करेंगे।

अपनी सुधबुध खो बैठी शहनाज गिल

सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर ने एक्ट्रेस शहनाज गिल को बुरी तरह तोड़ दिया है। शहनाज गिल से इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि उनके पिता संतोक सिंह सुख (Santokh Singh Sukh) ने जरूर मीडिया से बात करते हुए शहनाज गिल की हालत के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि शहनाज गिल का हालत ठीक नहीं हैं और इसलिए उनके भाई शहबाज को परिवार ने मुंबई भेज दिया गया है। सिद्धार्थ के जाने की खबर सुनकर शहनाज गिल को जोरदार धक्का लगा है। ऐसे में शहनाज गिल खुद को संभाल नहीं पा रही हैं।

सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर उमड़े टीवी और बॉलीवुड सितारे

सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर ने टीवी जगत के सितारों को हैरत में डाल लिया है। बीती दोपहर से ही टीवी और बॉलीवुड सितारे सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंच रहे हैं। अब तक वरुण धवन, जैस्मिन भसीन, अली गोनी, मनीष पॉल, गुरमीत चौधरी, आरती सिंह, हिंदुस्तानी भाऊ, राहुल महाजन, जय भानुशाली, राजकुमार राव, पत्रलेखा और शेफाली जरीवाला का नाम शामिल है। सलमान खान और अजय देवगन जैसे सितारों ने भी सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दी है।

बिग बॉस में होगी निक्की तम्बोली की एंट्री

बिग बॉस के घर में एक के बाद एक नई एंट्री हो रही है। हाल ही में निया शर्मा ने बिग बॉस के घर में धमाका किया है। इसी बीच खबर आ रही है कि बिग बॉस 14 स्टार निक्की तम्बोली (Nikki Tamboli) भी करण जौहर के शो का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं।मेकर्स ने निक्की तम्बोली को इस हफ्ते स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया है, जो प्रतियोगियों को टास्क देने वाली हैं।

नेहा भसीन के पति समीरुद्दीन ने प्रतीक सेजपाल को लेकर दिया बड़ा बयान

बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT)में इन दिनों नेहा भसीन अपने कनेक्शन प्रतीक सेजपाल के साथ इश्क की पींगे बढ़ाती नजर आ रही हैं। ऐसे में प्रतीक सेजपाल और नेहा भसीन को लेकर तरह तरह की बातें शुरू हो गई हैं। इसी बीच नेहा के पति समीरुद्दीन ने प्रतीक सेजपाल और नेहा भसीन के रिश्ते को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। समीरुद्दीन ने बताया कि उनको प्रतीक सेजपाल और नेहा भसीन की दोस्ती काफी पसंद आ रही है। दोनों एक साथ अच्छा गेम खेल रहे हैं।