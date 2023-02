Urfi Javed को चुपके से रिकॉर्ड कर रहा था फैन, एक्ट्रेस ने रंगेहाथ पकड़कर लगाई फटकार Urfi Javed got angry on a person who make her video: टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद बीती रात एक शख्स से लड़ती नजर आईं। दरअसल, सेट पर उर्फी ने सभी को उनका वीडियो बनाने से मना किया था। लेकिन एक शख्स से उर्फी का वीडियो बना लिया। इसके बाद उर्फी ने उस शख्स को जमकर फटकार लगाई।