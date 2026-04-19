Urfi Javed ने पहनी कॉफी से बनी ड्रेस, वीडियो देख लोग बोले- 'उर्फी है तो सब मुमकिन है'...

Urfi Javed New Dress: टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद अपने नए-नए तरह के लिए जानी जाती हैं. अब उन्होंने कॉफी से अपनी ड्रेस तैयार की है और इसे बनाने का वीडियो शेयर किया है.

टीवी एक्ट्रेस और मॉडल उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपनी खास तरह की आउटफिट को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. उनकी अलग-अलग की ड्रेस के वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. वह कब किसी चीज से ड्रेस बना दें कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है. अब उर्फी जावेद ने ऐसी ड्रेस बनाई है, जिसके बारे में सुनकर लोगों का दिमाग चकरा गया है. यहां तक कि सेलिब्रिटीज भी एक्ट्रेस की नई आउटफिट के बारे में जानकर दंग रह गए हैं. दरअसल, उन्होंने कॉफी से ड्रेस बनाई और इसका वीडियो शेयर किया है. उर्फी जावेद की कॉफी से बनी ड्रेस देखकर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि लोगों ने क्या लिखा है.

उर्फी जावेद ने शेयर किया वीडियो

उर्फी जावेद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उर्फी जावेद कहते हैं, 'क्या कॉफी से ड्रेस बन सकती है?' इसी वीडियो में उर्फी जावेद की इसी बात से करण कुंद्रा, सनी लियोनी, जन्नत जुबैर जैसे सितारे हैरान नजर आ रहे हैं. वीडियो में आगे उर्फी जावेद कॉफी और नैपकिन की मदद से फ्लोरल ड्रेस तैयार करती हैं और इसे पहनती हैं. उर्फी जावेद ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, 'ये ड्रेस कॉफी से बनी है. ड्रेस और गाने दोनों पर गौर फरमाया जाए.' उर्फी जावेद का वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा है, 'ये कुछ भी बना सकती है.' एक यूजर ने लिखा है, 'उर्फी है तो सब मुमकिन है.' एक यूजर ने लिखा है, 'अबकी बार चीनी और काली मिर्च से ड्रेस बनाना.' एक यूजर ने लिखा है, 'पागल औरत.'

उर्फी जावेद अलग-अलग सामान से बनाती हैं ड्रेस

बताते चलें कि उर्फी जावेद के लिए ये पहला मौका नहीं जब उन्होंने अपनी ड्रेस को लेकर ऐसा प्रयोग किया है. वह खाने-पीने की चीजों से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले सामान की आउटफिट बनाकर पहनती हैं. उर्फी जावेद अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं. उनको कई बार ट्रोल किया जाता है कि लेकिन उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है. गौरतलब है कि उर्फी जावेद ने टीवी सीरियल के साथ ही कई रियलिटी शोज में काम किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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