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उर्फी जावेद ने अब गुब्बारे से बनाई खास ड्रेस, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान

Urfi Javed Video: एक्ट्रेस और मॉडल उर्फी जावेद ने अब गुब्बारे से बनी ड्रेस पहनी है. उन्होंने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 12, 2026 6:01 PM IST
उर्फी जावेद ने अब गुब्बारे से बनाई खास ड्रेस, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान

उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है.

टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज में नजर आने वाली एक्ट्रेस और मॉडल उर्फी जावेद (Urfi Javed) हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहती हैं. दरअसल, उर्फी जावेद का नाम आते ही दिमाग में उनकी यूनिक आउटफिट आने लगती हैं. वह अक्सर किसी भी इवेंट में खास तरह की डिजाइन की हुई ड्रेस पहनकर पहुंचती हैं. अब उर्फी जावेद ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने गुब्बारे से बनी ड्रेस पहनी हुई है. इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि इस ड्रेस के पीछे का एक मैसेज है. आइए जानते हैं कि उर्फी जावेद ने नए वीडियो में क्या बताया है.

उर्फी जावेद ने बताया ड्रेस के पीछे का मैसेज

उर्फी जावेद ने संडे को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर फैंस दिन बना दिया है. दरअसल, उन्होंने अपनी गुब्बारे बनी ड्रेस पहनी और इसको लेकर कई बातें बताई हैं. उर्फी जावेद ने वीडियो शेयर कर बताया है, 'ये ड्रेस मैंने चार साल पहले बनाई थी लेकिन इसे पहना नहीं था. मैंने सोचा अब इसको वीडियो के लिए पहनते हैं लेकिन इसकी जिप ही नहीं बंद हो रही थी क्योंकि वो अटक चुकी थी. मैंने वीडियो एडिट करते समय देखा कि इसका स्ट्रैप भी निकल चुका था और मुझे बहुत गुस्सा लेकिन क्या ही कर सकते हैं.' उर्फी जावेद ने आगे बताया कि इस ड्रेस के पीछे मैसेज है, 'जिंदगी गुब्बारे की तरह है, जितना फुलाओगे उतना फूलेगी. दबाओगे तो फट जाएगा.'

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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