'मुझे घिन आ रही...', अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं Urfi Javed, सुबह-सुबह बहन के साथ पहुंचीं पुलिस स्टेशन; जानें वजह

Urfi Javed New Post Shocked Fans: उर्फी जावेद का एक शॉकिंग पोस्ट सुबह सुबह सामने आया है. एक्ट्रेस सुबह सुबह पुलिस स्टेशन पहुंच गईं. इसकी वजह से भी उर्फी ने खुद बताई है. आइए आपको बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: December 22, 2025 2:43 PM IST

Urfi Javed New Post Shocked Fans: सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद एक बार फिर चर्चा में हैं. उर्फी पहले अपने आउटफिट की वजह से चर्चा में रहती थीं लेकिन इन दिनों उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है. उर्फी के साथ भयानक घटनाएं घट रही हैं और ऐसा खुद उर्फी ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में बताया है. इसी वजह से वह सुबह सुबह मुंबई के एक पुलिस स्टेशन पहुंच गईं. इस मौके पर वह अपनी बहन डॉली के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर नजर आईं. इस मौके की तस्वीर उर्फी और डॉली ने शेयर की है और अपना अनुभव भी शेयर किया है.

उर्फी जावेद का शॉकिंग पोस्ट

उर्फी जावेद (Urfi Javed) 22 दिसंबर की सुबह सुबह 5 बजे दादाभाई नौरोजी पुलिस स्टेशन पहुंचीं. इस मौके की एक तस्वीर उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर शेयर की है, जिसमें वह अपनी बहन के साथ दिख रही हैं. इस तस्वीर में दोनों ही पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी हुई नजर आ रही हैं. उर्फी ने अपनी पोस्ट में लिखा है, 'सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं पुलिस स्टेशन में हूं. ये मेरी लाइफ का सबसे डरावना अनुभव रहा. मैं और मेरी बहनें एक मिनट भी नहीं सोई हैं.' उर्फी जावेद की इस स्टोरी को उनकी बहन ने भी री-पोस्ट किया है और उसके साथ ही लिखा है, 'बेहद ही डरावना अनुभव. मुझे लगा था कि मुंबई सुरक्षित है???? एक हफ्ते में यह मेरा दूसरा अनुभव है जब मुझे घिन और असुरक्षा महसूस हो रही है. वो भी सिर्फ एक हफ्ते में.'

उर्फी जावेद की हुई फैंस को चिंता

उर्फी जावेद का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट ने उर्फी के फैंस को टेंशन में डाल दिया है. अब हर कोई एक्ट्रेस से पूछ रहा है कि वह ठीक है? कई फैंस जानना चाहते हैं कि उर्फी के साथ आधी रात को क्या हुआ है? वह क्यों अपने ही घर में असुरक्षित महसूस कर रही है. हालांकि, इस पर उर्फी जावेद ने कोई जवाब नहीं दिाय है, लेकिन फैंस एक्ट्रेस का जवाब दे रहे हैं.

अब क्या कर रही हैं उर्फी जावेद

बता दें कि उर्फी जावेद इन दिनों स्प्लिट्सविला के नए सीजन में नजर आ रही हैं, जिसमें निया शर्मा भी हैं. निया और उर्फी की अनबन की खबरें सामने आ चुकी हैं. दावा है कि सेट पर दोनों की जरा भी नहीं बनती हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर दोनों के फैंस भी आपस में लड़ चुके हैं. इसके अलावा. उर्फी जावेद स्प्लिट्सविला के पुराने सीजन का भी हिस्सा रह चुकी हैं. तब उर्फी ने शो से जुड़ते ही धमाका कर दिया था. नए सीजन में भी ऐसा ही होने वाला है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

