नशे में बहके कदम... जब Urfi Javed के बॉयफ्रेंड को किया इस हसीना ने किस? सच जानकर लगेगा सदमा

Urfi Javed reacts on splitsvilla contestant kissed her boyfriend: सोशल मीडिया पर एक इंफ्लूएंसर ने दावा किया था कि स्प्रिस्ट्सविला की एक कंटेस्टेंट ने उनके बॉयफ्रेंड को किस किया था. अब उर्फी ने इस बारे में खुलकर बात की है.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 15, 2026 1:10 PM IST

Urfi Javed Boyfriend: उर्फी जावेद (Urfi Javed) टीवी की उन हसीनाओं में से एक हैं जो कि टीवी से ज्यादा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. अक्सर उर्फी जावेद ऐसे बयान दे जाती हैं जिनकी वजह से हंगामा मच जाता है. इस समय उर्फी जावेद सनी लियोनी के रिएलिटी शो स्प्रिट्सविला X 6 में नजर आ रही हैं. इस शो में उर्फी जावेद सनी लियोनी और निया शर्मा के साथ धमाल मचा रही हैं. इस शो में उर्फी जावेद मिस्चीफ मेकर के तौर पर दिख रही हैं. इसी बीच उर्फी जावेद को लेकर सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि उर्फी जावेद के बॉयफ्रेंड को स्प्रिट्सविला की एक हसीना ने किस कर लिया है. अब खुद उर्फी जावेद ने इस दावे पर कमेंट करके बवाल खड़ा कर दिया है. दरअसल स्प्रिट्सविला के हाल ही के एपिसोड में उर्फी जावेद कंटेस्टेंट निहारिका तिवारी के बारे में बात करती नजर आई थीं. शो में उर्फी जावेद ने दावा किया कि शो के बाहर भी निहारिका तिवारी से दुश्मनी रखती हैं.

निहारिका तिवारी को उर्फी जावेद ने दी थी धमकी

उर्फी जावेद ने दावा किया कि इस शो में निहारिका तिवारी बहुत रोने वाली हैं. उर्फी जावेद का बयान सुनकर सबको सदमा लग गया. किसी को यकीन ही नहीं हुआ उर्फी जावेद खुलेआम इस तरह से अपनी दुश्मनी की बेरे में बात कर रही हैं. ऐसे में सनी लियोनी ने उर्फी जावेद से सच जानने की कोशिश की. उर्फी जावेद ने तो अनी जबान नहीं खोली लेकिन सोशल मीडिया पर इस बारे में बात होने लगी. इसी बीच एक इंफ्लूएंसर ने दावा किया कि नशे की हालत में निहारिका तिवार ने उर्फी जावेद के बॉयफ्रेंड को उनके सामने ही किस कर लिया था.

निहारिका तिवारी और उर्फी जावेद के झगड़े में क्यों है फैंस को दिलचस्पी

जैसे ही इस इंफ्लूएंसर की वीडियो वायरल हुई वैसे ही उर्फी जावेद भी एक्शन मोड़ में आ गईं. उर्फी जावेद ने बिना देर किए इस इंफ्लूएंसर की वीडियो पर कमेंट करके सच बता दिया है. उर्फी जावेद ने लिखा, ये सच नहीं है. आप सब लोग ये सब खबरें कहां से निकालकर लाते हैं. ये कहानियां अपने मन से बना रहे हो क्या. उर्फी जावेद के अलावा निहारिका तिवारी ने भी इन खबरों को गलत बताया है. इन दोनों के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि दोनो के कैटफाइट के पीछे की कहानी कुछ और है. हालांकि निहारिका तिवारी और उर्फी जावेद के बीच किस बात का झगड़ा है ये कोई नहीं जानता. यही वजह है जो निहारिका तिवारी और उर्फी जावेद के फैंस को इस झगड़े में इतनी दिलचस्पी है.

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Niharika Tiwari Splitsvilla Tv Gossip Urfi Javed