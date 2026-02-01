उर्फी जावेद बन गईं गीता भारद्वाज? इस्लाम धर्म से निकाले जाने पर एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी...

Urfi Javed Reaction: एक्ट्रेस उर्फी जावेद के इस्लाम धर्म से निकाले जाने और नाम बदलने दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है. इसके बाद उन्होंने इसको लेकर रिएक्शन दिया है.

एक्ट्रेस उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं. वह अपने आउटफिट को लेकर काफी ज्यादा प्रयोग करती हैं और जिसके चलते कई बार हद से ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहन लेती हैं. उर्फी जावेद अपनी अतरंगी ड्रेस को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल भी होती हैं लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है. वहीं, उनकी निजी जिंदगी को लेकर काफी विवादित बातें होती रहती हैं. उर्फी जावेद को लेकर हाल ही में दावा किया गया था कि वह मुसलमानों का नाम खराब कर रही हैं और इसलिए उन्हें इस्लाम धर्म से निकाल दिया गया है. इसके साथ ही कहा गया कि उनका नाम गीता भारद्वाज रखा दिया गया है. अब इस पर उर्फी जावेद का रिएक्शन आया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

फैजान अंसारी ने उर्फी जावेद को लेकर किया दावा

उर्फी जावेद को लेकर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में उन्होंने दावा किया था कि उर्फी जावेद ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम खराब कर रही हैं. उर्फी जावेद खुद कहती हैं कि वह कुरान और इस्लाम को नहीं मानती हैं. उनको फैशन सेंस और बयान इस्लाम धर्म के खिलाफ है. फैजान अंसारी ने दावा किया कि उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम कम्युनिटी और मौलानाओं को पत्र लिखकर मांग की है कि उर्फी जावेद को आधिकारिक तौर पर इस्लाम धर्म से बेदखल कर दिया जाए. उन्होंने यहां तक कह दिया कि उर्फी जावेद का इस्लाम धर्म से कोई लेना-देना नहीं है और उनका नया नाम गीता भारद्वाज है. इसके बाद तो हंगामा मच गया.

उर्फी जावेद ने फैजान अंसारी के दावे पर दिया ये रिएक्शन

उर्फी जावेद ने फैजान अंसारी के दावे के बाद चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने इस्लाम धर्म से बेदखल और नाम बदलने को लेकर कहा है, 'मैंने बहुत पहले ही खुद से ही धर्म छोड़ दिया था. अब ये बातें कौन बना रहा है? मैं किसी धर्म का पालन नहीं करती हूं.' उर्फी जावेद ने गीता भारद्वाज नाम किए जाने पर कहा, 'ये किसने कहा? ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है. ये लोग खुद ही गढ़ रहे हैं. मैं किसी धर्म को नहीं मानती. मैं नास्तिक हूं. तो आप मुझे कहां से निकालोगे? जिस जगह पर मैं पहले से हूं ही नहीं, वहां से कैसे निकालोगे?' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

