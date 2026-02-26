'अरे भाई गैस की बीमारी है...' केक वाली ड्रेस पहनकर हेटर्स के हत्थे चढ़ीं उर्फी जावेद, जमकर हो रही हैं ट्रोल

Urfi Javed Trolled for wearing Cake outfit: सोशल मीडिया पर उर्फी जावेद का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उर्फी जावेद केक से बनी ड्रेस पहनकर पोज देती नजर आ रही हैं. उर्फी जावेद इस वीडियो की वजह से लोगों के निशाने पर आ गई हैं.

Urfi Javed Trolled for wearing a cake outfit: टीवी की जानीमानी अदाकारा उर्फी जावेद (Urfi Javed) अभी भी लाइमलाइट बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. आए दिन उर्फी जावेद कोई न कोी एक्सपेरीमेंट करती रहती हैं. कई बार उर्फी जावेद ऐसे कपड़े पहनर निकल आती हैं जिनको देखकर फैंस को भी सदमा लग जाता है. इस समय भी उर्फी जावेद ऐसे ही लाइमलाइट में बनी हुई हैं. कुछ समय पहले ही उर्फी जावेद ने कुछ ऐसे कपड़े पहन डाले हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. हाल ही में उर्फी जावेद एक इवेंट में पहुंची थीं. यहां पर उर्फी जावेद केक से बनी एक ड्रेस पहनकर पार्टी में चली गईं. पहले तो फैंस और मीडिया को लगा कि उर्फी जावेद का केक नकली है. हालांकि कुछ देर बाद उर्फी जावेद ने अपना केक चाकू से काटकर खाना शुरू कर दिया. उर्फी जावेद यहीं नहीं रुकीं. उर्फी जावेद ने अपना ये केक वहां मौजूद लोगों को भी खिलाया. उर्फी जावेद का ये डार्क चॉकलेट केक देखकर लोगों को सदमा लग गया है.

उर्फी जावेद को ये बात बोल रहे हैं लोग

कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उर्फी जावेद का ये अंदाज जरा भी पसंद नहीं आया है. लोगों ने उर्फी जावेद को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है. उर्फी जावेद को देखकर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने उर्फी जावेद की वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, अरे भाई इस केक को मत खा, इसे गैस की बीमारी है. एक दूसरे यूजर ने लिखा, आज जन्मदिन मेरा है और केक उर्फी के पास है. एक और यूजर ने लिखा, ये उर्फी पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट करती है. कैसे लोग हैं, इसका केक खा भी रहे हैं. ये कितना गंदा है.

उर्फी जावेद ने निया शर्मा के साथ जमाया रंग

इस इवेंट में उर्फी जावेद को टीवी की नागिन निया शर्मा का भी साथ मिला है. इस दौरान अचानक ही निया शर्मा उर्फी जावेद के पास पहुंच गईं. जिसके बाद इन दोनों हसीनाओं ने जमकर हंगामा मचाया. स्काई ब्लू कलर के खूबसूरत आउटफिट में निया शर्मा भी कमाल लग रही थीं. बाकी उर्फी जावेद के केक वाले आउटफिट ने तो सबका दिमाग खराब कर ही दिया है.

उर्फी जावेद को ट्रोलिंग से नहीं पड़ता है फर्क

भले ही उर्फी जावेद को लोग तरह तरह की बातें सुना रहे हों लेकिन उनको इन सब से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है. उर्फी जावेद तो बस अपने काम पर फोकस करती रहती हैं. उर्फी जावेद इन दिनों अपने आउटफिट्स पर खूब एक्सपेरीमेंट कर रही हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more