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'कान्स में जाने वालों को सीखना चाहिए', Urfi Javed की बबल ड्रेस पर लोगों ने किया कमेंट, Video हुआ वायरल

Urfi Javed New Dress Video: एक्ट्रेस उर्फी जावेद ने अब खास तरह का ड्रेस पहना है और पब्लिक प्लेस पर स्पॉट हुई हैं. उनका नया वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 23, 2026 8:57 PM IST
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उर्फी जावेद ने एक बार फिर यूनिक ड्रेस पहनी है.

एक्ट्रेस और मॉडल उर्फी जावेद (Urfi Javed) का सोशल मीडिया पर जलवा देखने को मिलता है. उनके वीडियोज और फोटोज अक्सर वायरल होते रहते हैं. वह अपने अलग-अलग तरह की ड्रेस को लेकर लोगों के बीच चर्चा में बनी रहती हैं. उर्फी जावेद का खास अंदाज उनके तमाम चाहने वाले फैंस को खूब पसंद आता है और अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की जमकर तारीफ करते हैं. इसके साथ ही एक्ट्रेस की ड्रेसिंग को लेकर क्रिएटिविटी को लेकर रिएक्शन देते हैं. अब उर्फी जावेद ने एक खास तरह की बबल ड्रेस पहनी है और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उनका वीडियो वायरल होते ही काफी पसंद किया जा रहा है और फैंस इस पर अपने दिल की बात लिख रहे हैं. आइए जानते हैं कि उर्फी जावेद को लेकर फैंस ने क्या लिखा है.

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उर्फी जावेद को लेकर किए गए ये कमेंट

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से उर्फी जावेद का एक वीडियो शेयर किया है. इसमें देखा जा सकता है कि वह पब्लिक प्लेस पर नजर आ रही हैं. उन्होंने बबल वाली ड्रेस पहनी हुई है और इस आउटफिट में ना सिर्फ बबल बने हुए हैं बल्कि निकल रहे हैं. उर्फी जावेद की यूनिक ड्रेस लोगों का ध्यान खींच रही है. उनका वीडियो सामने आते ही लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया. एक फैन ने लिखा है, 'बबल गर्ल.' एक फैन ने लिखा है, 'क्रिएटिविटी लेवल.' एक फैन ने लिखा है, 'कान्स और मेट में जाने वाले को उर्फी से कुछ सीखना चाहिए.' एक फैन ने लिखा है, 'बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है.' एक तरफ जहां उर्फी जावेद की तारीफ हो रही है. वहीं, उनको ट्रोल भी किया जा रहा है.

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उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर दिखाती हैं ड्रेस मेकिंग

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली उर्फी जावेद अक्सर अपनी ड्रेस मेकिंग के वीडियोज शेयर करती रहती हैं. इससे पता चलता है कि वह अपने यूनिक आउटफिट के लिए कितनी मेहनत करती हैं. उर्फी जावेद के करियर की बात करे तो उन्होंने टीवी इंडस्ट्री से अपना शुरू किया था और कई सीरियल का हिस्सा रही हैं. वहीं, उर्फी जावेद कई रियलिटी शोज में नजर आ चुकी हैं. हालांकि, वह अपने एक्टिंग करियर से ज्यादा अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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