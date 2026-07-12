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KSBKBT Twist: पार्थ के बाद नकुल के प्यार में पड़ी वैष्णवी, तुलसी के इस एक फैसले से उड़े गौतम-करण के होश

KSBKBT Twist: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आज के एपिसोड में तुलसी ने बड़ा कदम उठाते हुए घर की बंटवारे वाली लाइन मिटा दी है. वहीं नकुल और वैष्णवी ने अपने प्यार का इजहार किया है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 12, 2026 7:16 AM IST
KSBKBT Twist: पार्थ के बाद नकुल के प्यार में पड़ी वैष्णवी, तुलसी के इस एक फैसले से उड़े गौतम-करण के होश

नकुल के प्यार में पड़ी वैष्णवी

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के एपिसोड में कहानी की शुरुआत जबरदस्त ड्रामे के साथ होती है. नकुल और गौतम पूरे टशन में आकर तुलसी के सामने खड़े हो जाते हैं. उनका साफ कहना है कि बा की हवेली में होटल तो खुलकर रहेगा और तुलसी इसे नहीं रोक सकतीं. लेकिन तुलसी भी कहां कम थीं, उन्होंने दो टूक कह दिया, "अगर बात प्यार से समझ नहीं आती, तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी." गौतम अपनी सफाई में कहता है कि हवेली में होटल चलाना कोई गुनाह नहीं है और वह इसे बंद नहीं होने देगा. इस पर तुलसी नया पासा फेंकती हैं. वह कहती हैं कि अगर होटल चलाना ही है, तो इसके दो नियम होंगे. पहला, तुम्हें इस जगह का भारी किराया देना होगा और दूसरा, यहां शराब की एक बूंद भी नहीं बिकेगी.

परिवार को एक करेगी तुलसी

तुलसी का पारा अचानक सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. वह एक बड़ा फैसला लेते हुए सीधे जाकर घर के बीचों-बीच खिंची बंटवारे की लाइन को हमेशा के लिए मिटा देती हैं. यह देखकर करण भड़क जाता है और कहता है कि इस घर पर उसका भी हक है क्योंकि वह घर का खर्चा चलाता है. तुलसी तुरंत करण का हिसाब-किताब खोलकर उसके सामने रख देती हैं और कहती हैं, "मैंने तुम्हारे लिए जो-जो किया है, उसकी कीमत तुम कभी नहीं चुका पाओगे. अगर ज्यादा दिक्कत है, तो यह घर छोड़कर चले जाओ."

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कानून का डर और घर का माहौल

बहस बढ़ती देख तुलसी करण और गौतम दोनों को 'सीनियर सिटीजन लॉ' की याद दिलाती हैं. वह साफ शब्दों में कहती हैं, "या तो इस घर में रहने का किराया दो, या अपना बोरिया-बिस्तर समेटो और निकलो!" तुलसी के इस कड़क रूप को देखकर नंदिनी, गायत्री और शोभा के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं, क्योंकि वे हमेशा से परिवार को एक देखना चाहती थीं. दूसरी तरफ, करण और गौतम की आपसी दुश्मनी और गहरी हो जाती है. इसके बाद, तुलसी ठाकुरजी के मंदिर में जाती हैं. अपनी गैर-मौजूदगी में परिवार में बिखराव और गलतियों के लिए वह भगवान से माफी मांगती हैं और संकल्प लेती हैं कि वह सब कुछ ठीक करके रहेंगी.

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नकुल और वैष्णवी की लव स्टोरी

इधर घर में तनाव का माहौल है, और उधर नकुल और वैष्णवी के बीच प्यार की नई खिचड़ी पक रही है. दोनों एक-दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं. वैष्णवी थोड़ी डर जाती है कि इस पर करण और तुलसी का क्या रिएक्शन होगा, लेकिन नकुल फैसला करता है कि अब छुप-छुप कर मिलने का वक्त चला गया है, वे दोनों अपने रिश्ते की बात पूरे परिवार को बताएंगे. आने वाले एपिसोड में तुलसी सीधे तौर पर गौतम को वॉर्निंग देती हैं कि अगर वह बच्चों का कोई भी रिश्ता तय कर रहा है, तो पहले उसकी मर्जी जान ले. गौतम नकुल से पूछता है कि क्या उसके दिल में कोई और लड़की है? वहीं नकुल जब वैष्णवी से कहता है कि अब परिवार को सच बताने का सही समय आ गया है, तभी पीछे खड़ी तुलसी उनकी सारी बातें सुन लेती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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