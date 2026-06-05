Anupama: राही की बीमारी का सच आते ही वसुंधरा ने पार की बेरहमी की सारी हदें, राही को छोड़ प्रेम करेगा दूसरी शादी?

Anupama: स्टार प्लस के शो 'अनुपमा' में एक नया तूफान आ गया है. राही की मेडिकल कंडीशन का सच सामने आते ही वसुंधरा उसे बुरी तरह कोसती है और प्रेम की दूसरी शादी कराने की साजिश रचने लगती है.

प्रेम करेगा दूसरी शादी?

'अनुपमा' में इस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा हो रहा है. शो में प्रेम और राही की जिंदगी तब पूरी तरह बिखर जाती है, जब उनके सामने एक ऐसा सच आता है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. दरअसल, कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब वसुंधरा सबके सामने यह खुलासा करती है कि राही एक ऐसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रही है, जिसकी वजह से वह कभी मां नहीं बन सकती यानी वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती. यह सच सामने आते ही पूरे घर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है.

वसुंधरा ने पार की हदें

राही की इस कमजोरी का पता चलते ही वसुंधरा का दिल पिघलने के बजाय और कठोर हो जाता है. वह पूरे परिवार के सामने राही को बेहद कड़वी बातें सुनाती है और उसे पोता-पोती न दे पाने के लिए कसूरवार ठहराती है. वसुंधरा की इस हरकत को देखकर घर की दूसरी बेटियां, ख्याति और परी, राही के सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं. परी और ख्याति वसुंधरा को डांटते हुए समझाती हैं कि यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है, जिसके लिए राही को कोसा जाए. वे बताती हैं कि राही को PCOS है, जो कि खराब लाइफस्टाइल, हार्मोनल असंतुलन और शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है.

परी ने बताई सच्चाई

परी सबको दिलासा देती है कि अगर राही सही खान-पान रखे, अच्छी डाइट ले और नियमित रूप से एक्सरसाइज करे, तो वह इस समस्या से पूरी तरह ठीक हो सकती है. लेकिन पोते की चाहत में अंधी हो चुकी वसुंधरा इन वैज्ञानिक बातों को मानने से साफ इनकार कर देती है. वह उल्टा सवाल दागती है कि अगर इस सब के बाद भी राही कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई तो क्या होगा? इस पर ख्याति वसुंधरा को बताती है कि राही की इस हालत के लिए खुद यह परिवार जिम्मेदार है. इसी घर ने राही को हमेशा मानसिक तनाव दिया, उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाला और उसकी वजह से वह कभी अपनी सेहत, नींद और खाने-पान का ध्यान नहीं रख पाई.

वसुंधरा रचेगी नई साजिश

इस पूरे ड्रामे के बीच प्रेम बिल्कुल सन्न रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे. दूसरी तरफ, वसुंधरा के सिर पर किसी भी कीमत पर अपने वंश का वारिस पाने का भूत सवार हो जाता है. उसे लगता है कि राही अब इस घर के किसी काम की नहीं रही और वह प्रेम को पिता बनने का सुख कभी नहीं दे पाएगी. इसी सोच के साथ वसुंधरा अब राही को रास्ते से हटाने और प्रेम की जिंदगी में किसी दूसरी लड़की को लाने की साजिश रचना शुरू कर देती है, ताकि वह प्रेम की दूसरी शादी करा सके. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.