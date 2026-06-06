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Anupamaa: वसुंधरा ने राही को दिया बांझ होने का ताना, अनुपमा के सामने बेनकाब हुआ प्रेम? सामने आई बड़ी साजिश!

Anupamaa: अनुपमा में कोठारी मेंशन में राही के मां न बन पाने पर वसुंधरा ने जमकर जहर उगला है. वहीं, शाह निवास में अनुपमा के कॉम्पिटिशन का फॉर्म गायब होने के बाद माही ने प्रेम की करतूत का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 6, 2026 2:46 PM IST
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अनुपमा के सामने बेनकाब हुआ प्रेम?

स्टार प्लस के सुपरहिट शो 'अनुपमा' में हम देखेंगे कि कोठारी मेंशन ख्याति, राही के समर्थन में ढाल बनकर खड़ी है. वह अपनी सास वसुंधरा कोठारी को समझाने की कोशिश करती है कि वक्त का कोई भरोसा नहीं है और इंसान को मुश्किल घड़ी में अपनों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए. मगर कड़वी सोच रखने वाली वसुंधरा के सिर पर तो जैसे गुस्सा सवार है. वह साफ कहती है कि राही ने इस सच को छुपाकर पूरे परिवार के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है. रही-सही कसर मोटी बा पूरी कर देती हैं, वे ताना मारते हुए कहती हैं कि राही को तो वैसे भी कभी बच्चों की परवाह नहीं थी, लेकिन इस सब का असली हर्जाना और दर्द सिर्फ प्रेम को भुगतना पड़ेगा.

राही के लिए मसीहा बना प्रेम

जब वसुंधरा अपनी पोता-बहू ख्याति को राही का साथ देने के लिए बुरी तरह जलील कर रही होती है, तभी वहां प्रेम की एंट्री होती है. प्रेम समाज और परिवार के इन कड़वे तानों के बीच अपनी पत्नी राही का हाथ थाम लेता है. वह सब के सामने ऐलान करता है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वह राही का साथ कभी नहीं छोड़ेगा. इससे राही को भी हौसला मिलता है और वह डॉक्टरों से सलाह लेने तथा अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करने का फैसला करती है. इस बीच गौतम को लगता है कि राही का मां न बन पाना उसके लिए लॉटरी जैसा है.

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माही ने उठाया प्रेम की करतूतों से पर्दा

दूसरी तरफ, शाह निवास में अनुपमा का करियर और उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का सपना लटका हुआ है क्योंकि उसका फॉर्म गायब है. ऐसे में माही, अनुपमा के कान भरते हुए प्रेम पर सीधा निशाना साधती है. माही कहती है कि उसे पूरा शक है कि यह नीच हरकत प्रेम की है. उसी ने फॉर्म चुराकर ठिकाने लगाया है. माही उसे याद दिलाती है कि प्रेम पहले भी कई बार हदें पार कर चुका है. दिग्विजय आकर यह बुरी खबर देता है कि सेंटर वालों के पास फॉर्म की कोई जानकारी नहीं ह.

बा-बापूजी का जश्न

इन सब कड़वाहटों के बीच शाह परिवार में हंसमुख (बापूजी) और लीला (बा) की शादी की सालगिरह का जश्न शुरू हो जाता है. बा को अपनी खोई हुई दूरबीन मिल जाती है और बापूजी भी मुस्कुराते हुए उनके लिए फूलों का गजरा तैयार कर रहे हैं. उधर, कोठारी मेंशन के सन्नाटे में परी और राही एक-दूसरे के गले लगती हैं. परी अपनी चाची राही को ढांढस बंधाते हुए कहती है कि वह निराश न हो, क्योंकि उसके बच्चे पर राही का भी उतना ही अधिकार होगा जितना उसका खुद का है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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