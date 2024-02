Vicky Jain On Slap Incident With Wife Ankita Lokhande: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 17 खत्म हो गया है, लेकिन इस सीजन में नजर आए सेलेब्स अब भी खूब लाइमलाइट बटोर रहे हैं। इस शो में अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन भी नजर आए थे। शो में दोनों के खूब झगड़े हुए। इतना ही नहीं, एक दिन विक्की जैन ने अंकिता लोखंडे पर नेशनल टीवी पर हाथ उठाने की कोशिश की, जिस वजह से विक्की को खूब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, विक्की और अंकिता के रिश्ते में दरार की खबरें भी आ गईं। अब विक्की जैन ने सामने आकर हाथ उठाने वाली हरकत पर जवाब दिया है। Also Read - 'बिग बॉस 17' के बाद पार्टी के लिए निकले अंकिता लोखंडे-विक्की जैन, एक झलक देखते ही जमा हुई भीड़

विक्की जैन ने हाथ उठाने वाले मुद्दे पर की बात

बिग बॉस 17 (Vicky Jain) से बाहर आकर विक्की जैन (Vicky Jain) खूब पार्टी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ईटाइम्स को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने उन्होंने खुलकर उस घटना पर बात की। विक्की जैन ने कहा, 'मैं इस बात पर कभी मना नहीं करूंगा। मैंने भी वो क्लिप देखी है और मुझे झटका नहीं लगा। मुझे देखकर ऐसा लगा कि मैं बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया और इसी वजह से मैंने अपनी वाइफ की तरफ चार्ज किया। मैंने भी वही महसूस किया जो दर्शकों ने किया था। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, वो इस बात से सहमत होंगे कि मैं बहुत ही मस्ती में रहने वाला इंसान हूं। मेरा ध्यान ही हमेशा ऐसी चीजों में रहता है। इसी वजह से मैंने अपनी लाइफ की हर मुश्किल स्थिति का हंसकर सामना किया है। मैं मानता हूं कि मुझे इस बारे में सोचना चाहिए था कि यह बाहर कैसा दिख रहा है। अंकिता की भावनाओं का सोचना चाहिए था।'

विक्की जैन ने मानीं अपनी गलतियां

इस इंटरव्यू में विक्की जैन ने अपनी गलतियों को माना और बताया कि वह अंकिता की पर्सनल जरूरतों को नहीं समझ पाए। वह हमेशा ही इमोशनली काफी ज्यादा अलग हो गए थे। विक्की ने कहा, 'जब हम रियल लाइफ में होते हैं, तो हमारा सारा समय बांटा हुआ होता है, लेकिन शो में मैंने अपना अधिक समय गेम को देना तय किया क्योंकि मेरा पास फैन बेस नहीं है। मुझे लगता है कि इसी वजह से मैं अपने निजी जीवन को संतुलित नहीं कर पाया। मैं उन दिनों अंकिता के पास इमोशनली नहीं खड़ा था और उसे मेरी जरूरत थी। अब मैंने उसे चीजें समझाने की कोशिश की है लेकिन मुझे अहसास है कि ये चीजों को निपटाने का गलत तरीका है।' बता दें कि बिग बॉस 17 के बाद अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की लाइफ नॉर्मल हो गई हैं। दोनों इन दिनों खूब पार्टी कर रहे हैं।