YRKKH: विद्या की जिद पोद्दार हाउस में लाएगी बर्बादी, रिश्तों को निशाना बनाने के लिए रचेगी बड़ी साजिश

YRKKH Spoiler: स्टार प्लस के 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में एक तरफ अरमान और अभीरा के बीच दूरियों की दीवार खड़ी हो रही है, तो दूसरी तरफ पोद्दार हाउस में विद्या ने एक खतरनाक चाल चली है.

पोद्दार हाउस में बर्बादी

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: स्टार प्लस का ब्लॉकबस्टर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' इस समय टीआरपी चार्ट्स पर तहलका मचा रहा है. शो में आ रहे एक के बाद एक हाई-वोल्टेज ट्विस्ट्स ने दर्शकों को टीवी स्क्रीन से चिपका कर रखा है. आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक ऐसा करवट लेने वाली है, जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी.

अरमान और कावेरी के बीच बहस

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में हमने देखा कि अरमान और कावेरी के बीच के एक बहस होता है. अरमान, कावेरी को उनका पुराना वादा याद दिलाता है कि वह खुद उन दोनों को एक साथ देखना चाहती थीं. लेकिन अब कावेरी ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं. कावेरी साफ शब्दों में अरमान से कहती है कि अगर उन्हें साथ रहना है, तो पहले रीति-रिवाज के साथ शादी के बंधन में बंधना होगा.

कावेरी सख्त हिदायत देती है कि शादी से पहले दोनों का छुप-छुपकर मिलना-जुलना बंद होना चाहिए. वह शादी के फेरे लेने से पहले किसी भी तरह की नजदीकियों के खिलाफ है. इस फैसले से अरमान काफी परेशान और उदास हो जाता है, क्योंकि कावेरी के इस नियम की वजह से दोनों को शादी होने तक एक-दूसरे से अलग कमरों में सोना पड़ेगा. इस दूरी को बनाए रखने के लिए कावेरी अब मायरा और मुक्ति का सहारा लेती है और उन्हें जिम्मेदारी सौंपती है कि वे दोनों को एक-दूसरे के करीब न आने दें.

विद्या का चौंकाने वाला काम

दूसरी तरफ, पोद्दार हाउस में एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. विद्या अचानक अभीरा के पास जाती है और अतीत में किए गए अपने दुर्व्यवहार के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगती है. विद्या को इस तरह पछतावा करते देख अभीरा पूरी तरह हैरान रह जाती है. वह अवाक होकर बस विद्या का चेहरा देखती रह जाती है.

अभीरा इस बात से पूरी तरह अनजान है कि विद्या का यह रवैया अपने आप नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे अरमान का हाथ है. अरमान ने ही अपनी मां को अभीरा से माफी मांगने के लिए कहा था. अरमान अपनी मां के इस कदम से काफी प्रभावित होता है. उसे खुशी होती है कि आखिरकार उसकी मां को अपनी गलतियों का अहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगने की हिम्मत दिखाई.

पीठ पीछे रचेगी साजिश

अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि विद्या और मुक्ति अपने असल प्लान से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. विद्या के दिमाग में यह बात बैठ चुकी है कि मुक्ति और अभीरा, दरअसल मायरा और अरमान की जिंदगी के लिए बिल्कुल सही नहीं हैं. वह पोद्दार परिवार के बेटों की खुशियों के बीच इन दोनों को नहीं देखना चाहती. विद्या ने तय कर लिया है कि वह इन जोड़ों को कभी भी चैन से जीने नहीं देगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.