विवियन डीसेना की पत्नी ने बेटे को दिया जन्म, दूसरी बार पिता बनने पर एक्टर ने कहा- 'साम्राज्य बड़ा हो गया'

Vivian Dsena Become Father: एक्टर विवियन डीसेना के घर में किलकारी गूंजी है. उनकी पत्नी नौरान अली ने बेटे को जन्म दिया है. इस तरह से वह दूसरी बार पिता बने हैं.

टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर विवियन डीसेना (Vivian Dsena) के घर एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है. दरअसल, एक्टर की पत्नी नौरान अली (Nouran Aly) ने बेटे को जन्म दिया है. इससे पहले वह तीन बेटियां (दो सौतेली) थीं और अब बेटा होने से वह चार बच्चों के पिता हो गए हैं. विवियन डीसेना ने सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी को खास अंदाज में शेयर किया है. उनके तमाम चाहने वाले फैंस से लेकर सेलिब्रिटीज उन्हें बधाई दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि विवियन डीसेना ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में क्या लिखा है.

विवियन डीसेना ने शेयर किया खास पोस्ट

विवियन डीसेना ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से जानकारी दी दै कि उनके घर में एक बार किलकारी गूंजी है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'कुछ समय के लिए लोगों को नजरों से दूर रहा लेकिन जिसकी भी वजह थी. कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, जिनका बताया नहीं जाता, उन्हें पहले जिया जाता है. हालांकि, चुप्पी ने काफी कुछ कह दिया. साम्राज्य अब और बड़ा हो गया है और इस बार लिटिल प्रिंस घर आया है.' विवियन डीसेना ने अभी अपने बेटे की झलक नहीं दिखाई है लेकिन उनकी इस पोस्ट से पता लगा रहा है कि वह नन्हें मेहमान का स्वागत करके काफी खुश हैं. विवियन डीसेना और नौरान अली के माता-पिता बनने पर अली गोनी, दृष्टि धामी, रुबीना दिलैक, रजत दलाल, आयशा सिंह, यामिनी मल्होत्रा समेत कई स्टार्स ने बधाई दी है.

विवियन डीसेना ने नौरान अली संग गुपचुप की थी शादी

विवियन डीसेना की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2013 में एक्ट्रेस वाहबिज दोराबजी के साथ शादी की थी. दोनों का साल 2021 में तलाक हो गया था. विवियन डीसेना ने साल 2022 इजिप्ट की जर्नलिस्ट नौरान अली के साथ शादी की थी. हालांकि, इसके बारे में किसी को पता नहीं चला. साल 2024 में विवियन डीसेना बताया था कि वह 3 बेटियों के पिता है और जिसमें एक उनकी बायलॉजिकल बेटी है. विवियन डीसेना की पत्नी नौरान अली की पहली शादी से से दो बेटियां हैं. अब एक्टर के घर में एक बेटे के जन्म होते ही वह चार बच्चों के पिता बने गए हैं. बताते चलें कि विवियन डीसेना ने साल 2019 में क्रिश्चियन धर्म से इस्लाम धर्म अपना लिया था. उन्होंने बताया था कि उन्होंने नौरान अली से शादी करने के लिए धर्म नहीं बदला. इसके पीछे उनका निजी कारण था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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