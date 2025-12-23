KBC के सेट पर ऐसा क्या हुआ, जिससे छलक पड़े Ananya Panday के आंसू? कार्तिक आर्यन को भी सोचने पर किया मजबूर!

Ananya Panday अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के प्रमोशन के लिए अमिताभ बच्चन के शो 'केबीसी' के सेट पर पहुंची, लेकिन बिग बी ने वहां कुछ ऐसा कह दिया जिससे एक्ट्रेस की आंखों से आंसू छलक पड़े.

Ananya Panday Got Emotional On KBC Set: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे (Ananya Panday) और कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' (Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. वहीं फिल्म के स्टार्स मूवी को हिट कराने के लिए लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं और जोर-शोर से प्रमोशन कर रहे हैं. इसी सिलसिले में कार्तिक और अनन्या टीवी के पॉपुलर शो 'कौन बनेगा करोड़ पति' (Kaun Banega Crorepati) में पहुंचे थे, जहां कुछ ऐसा हुआ कि, एक्ट्रेस की आंखों से आंसू छलक पड़े.

KBC से वायरल हुआ अनन्या पांडे का वीडियो

अमिताभ बच्चन के क्वीज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में पहुंचे कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे न सिर्फ हॉट सीट पर बैठकर सवालों के जवाब दिए बल्कि शो से जुड़े अपने कुछ खास एक्सपीरियंस को भ साझा किए. इस दौरान बिग बी ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसे सुनकर अनन्या पांडे की आंखों से आंसू छलक पड़े, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

TRENDING NOW

अनन्या कार्तिक से अमिताभ बच्चन ने क्या कहा?

सामने आए वीडियो में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे को बैठे हुए देखा जा सकता है, जिसमें बिग बी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि, 'इनकी एक फिल्म है केसरी (चैप्टर 2) इसमें बहुत बड़े-बड़े कलाकार थे और सभी ने शानदार काम किया, लेकिन इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के बीच रहते हुए भी अनन्या ने अपना किरदार बेहद खूबसूरती से निभाया.' बस यही वो पल था जो एक्ट्रेस को भावुक कर गया.

क्यों छलक पड़े अनन्या पांडे के आंसू?

इतने बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अनन्या पांडे अपने आंसू नहीं रोक पाई और वो सेट पर ही रो पड़ी. वहीं इस दौरान कार्तिक आर्यन बिल्कुल चुप थे, उस पल ने उन्हें भी सोचने और चुप रहने पर मजबूर कर दिया. बता दें कि, यह इमोशनल वीडियो अनन्या ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, 'किसी भी एक्टर की जिंदगी का सबसे बड़ा पल. मैं आपके इन शब्दों को हमेशा याद रखूंगी अमित जी.'

View this post on Instagram A post shared by Ananya ? (@ananyapanday)

आपको बता दें कि, 'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट पर अमिताभ बच्चन ने अनन्या पांडे के जिस फिल्म की तारीफ की वो साल 2019 में आई 'केसरी' का सीक्वल 'केसरी चैप्टर 2' है. इस फिल्म में अक्षय कुमार और आर माधवन जैसे बड़े कलाकार नजर आए थे.

Read more