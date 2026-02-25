ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • 'वड़ा पाव गर्ल' Chandrika Dixit के मिस्ट्री मैन ने विवाद पर तोड़ी चुप्पी, मांग भरने के बाद...

'वड़ा पाव गर्ल' Chandrika Dixit के मिस्ट्री मैन ने विवाद पर तोड़ी चुप्पी, मांग भरने के बाद रिश्ते की बताई सच्चाई

Chandrika Dixit Mystery Man Reacts On Affair: चंद्रिका दीक्षित का नाम मिस्ट्री मैन के साथ जुड़ रहा है और अब मिस्ट्री मैन ने सामने आकर चंद्रिका संग अपने रिश्ते की सच्चाई बताई है.

By: Kavita  |  Published: February 25, 2026 12:12 PM IST

'वड़ा पाव गर्ल' Chandrika Dixit के मिस्ट्री मैन ने विवाद पर तोड़ी चुप्पी, मांग भरने के बाद रिश्ते की बताई सच्चाई

Chandrika Dixit Mystery Man Reacts On Affair: बिग बॉस ओटीटी में नजर आई दिल्ली की वड़ापाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से विवादों में हैं. चंद्रिका ने अपने पति युगम गेरा पर अफेयर का आरोप लगाया है लेकिन चंद्रिका पर भी उनके रील पार्टनर संग अफेयर का आरोप लगा है. सोशल मीडिया पर ढेर सारे वीडियो सामने आए हैं, जिसमें चंद्रिका एक मिस्ट्रीमैन के साथ काफी रोमांटिक अंदाज में नजर आईं. अब इसी मिस्ट्री मैन ने अपने और चंद्रिका के रिश्ते का सच बताया है. इसके साथ ही उन्होंने चंद्रिका के पति युगम की भी जमकर बेइज्जती की है.

Also Read
वड़ा पाव गर्ल ने Chandrika Dixit की 'बॉयफ्रेंड' के साथ बनाई सिंदूर वाली रील, देख एक सेकंड में ठनका ट्रोलर्स का माथा

चंद्रिका दीक्षित संग अफेयर पर मिस्ट्री मैन ने तोड़ी चुप्पी

फ्री प्रेस जनरल की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें चंद्रिका दीक्षित (Chandrika Dixit) के मिस्ट्री मैन के बारे में जानकारी दी गई है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चंद्रिका का मिस्ट्री मैन अलीगढ़ से हैं और उस मिस्ट्री मैन ने दावा किया है कि वह दिल्ली में पला बढ़ा है और पेशे से कंटेंट क्रिएटर है. वो सिंगर भी है लेकिन मैक्स हॉस्पिटल में काम करने का उन्हें एक्सपीरियंस है. मिस्ट्री मैन ने एक दिलचस्प दावा करते हुए बताया कि उनका कंटेंट एकता कपूर के शो से भी ज्यादा टीआरपी हासिल कर रहा है. उनके और चंद्रिका के कंटेंट को लोग देख रहे हैं और अच्छी व्यूअरशिप मिल रही है.

Also Read
बेच रही थी दूल्हा-दुल्हन के... झूठी निकली Vada Pav Girl की दूसरी शादी की खबर? वीडियो देखकर फैंस को लगा सदमा

मिस्टी मैन ने चंद्रिका दीक्षित के पति युगम गेरा का उड़ाया मजाक

चंद्रिका दीक्षित के रील पार्टनर मिस्ट्री मैन ने एक पॉडकास्ट में युगम गेमा का खूब मजाक उड़ाया था. मिस्ट्री मैन ने कहा था कि युगम रैपिडो चलाता था और चलाता है. जिस तरीके से उनके हालात रहे हैं वो वापस रैपिडो पर आ जाएगा. उनका कहना है कि वो हमेशा ही चंद्रिका का अच्छा ही सोचते हैं और वो चाहते हैं कि चंद्रिका और युगम साथ रहे. इस मौके पर उन्होंने चंद्रिका दीक्षित संग अपने अफेयर की खबरों की सच्चाई बताई. उन्होंने अपने और चंद्रिका के अफेयर की बात को नकार दिया है. उनका कहना है कि ये सब कुछ फैंस का किया धरा है.

मिस्ट्री मैन संग कैसे हुई चंद्रिका दीक्षित की मुलाकात

मिस्ट्री मैन संग चंद्रिका दीक्षित की पहली मुलाकात कैसे हुई? इस बात का खुलासा भी उसने किया. मिस्ट्री मैन ने कहा कि वह कई बार वड़ा पाव दुकान पर खाने जाते थे और वहीं उन दोनों की मुलाकात हुई. उनका कहना है कि चंद्रिका और युगम को मिलकर बात करनी चाहिए और अपने रिश्ते को सुलझाना चाहिए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफहिंदी .

Also Read
मिस्ट्री मैन संग शादी के बाद Chandrika Dixit ने शेयर किया पहला पोस्ट, सीधा पहले पति युगम गेरा को मारा ताना?

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Bigg Boss Chandrika Dixit Entertainment News