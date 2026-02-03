ENG हिन्दी
The 50: भारी आवाज, बैड मैन वाला स्वैग... Lion के नकाब के पीछे छिपा असली मास्टरमाइंड कौन? फैंस ने डिकोड किया चेहरा

The 50: रियलिटी शो 'द 50' का शो जैसे-जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे फैंस के बीच शेर के नकाब के पीछे की शख्स के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं. इसी बीच अब खबर आ रही है कि फैंस ने लॉयन के पीछे छिपे शख्स का चेहरा डिकोड कर लिया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 3, 2026 8:34 PM IST

The 50: भारी आवाज, बैड मैन वाला स्वैग... Lion के नकाब के पीछे छिपा असली मास्टरमाइंड कौन? फैंस ने डिकोड किया चेहरा

Who is Lion In The 50 Show?: टेलीविजन के अब तक के सबसे बड़े रियलिटी शो 'द 50' (The 50) को शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं और जैसे-जैसे ये शो आगे बढ़ रहा है वैसे-वैसे 'लॉयन' की असली पहचान को लेकर दर्शकों के बीच सस्पेंस गहराता जा रहा है. नकाब के पीछे छिपा ये शख्स ह शो का असली मास्टरमाइंड है, जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा उसकी बदली हुई आवाज और शो के बड़े फैसले लेने का अंदाज दर्शकों के लिए सबसे बड़ी पहेली बन गई है. जब से ये शो शुरू हुआ है, तभी से हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर उस मास्क के पीछे कौन है? (Who is Lion In The 50 Show?) हालांकि, इसी बीच खबर आ रही है कि फैंस ने इसे डिकोड कर लिया है.

इस खूंखार विलेन का सामने आया नाम

'द 50' (The 50 Show) के लॉयन मास्क के पीछे के शख्स की असली पहचान जानने होड़ के बीच सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि, मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि, बॉलीवुड फिल्मों में खूंखार विलेन का किरदार निभाने वाले एक्टर गुलशन ग्रोवर हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक यूजर ने दावा किया है कि, 'लॉयन' (Lion) की आवाज और बोलने का तरीका बिल्कुल गुलशन ग्रोवर की तरह है.

TRENDING NOW

इस यूजर ने एक्टर की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'उसकी आवाज और लहजा बिल्कुल 'बैड मैन' स्टाइल का है.' इस पर दूसरे यूजर्स भी सहमत नजर आए. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'इस पोस्ट को पढ़ने के बाद जब मैंने दोबारा आवाज सुनी, तो मुझे भी यही लगा.' वहीं एक अन्य ने लिखा, 'अब तो मैं चाहकर भी यह नहीं भूल पा रहा कि ये आवाज गुलशन ग्रोवर (Gulshan Grover) की हो सकती है.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स इस पोस्ट पर देखने को मिल रहे हैं.

पहले इन 2 लोगों का नाम आया था सामने

हालांकि, ये अभी तक आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं हुआ है. ये बिल्कुल मुमकिन है कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे झूठे हों और मास्क के पीछे कोई नॉर्मल व्यक्ति हो या गुलशन ग्रोवर की बजाय कोई और एक्टर भी हो सकता है. बता दें कि, इसके पहले खबरें थी कि, 'द 50' के लॉयन फेस के पीछे अभिषेक मल्हान हैं और बाद में एल्विश यादव का नाम भी सामने आया था, लेकिन अभिषेक ने एक इंटरव्यू में ये साफ किया था कि वह इस शो का हिस्सा नहीं हैं.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

