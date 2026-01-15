The 50 Contestant: कौन है The 50 का दूसरा कंफर्म कंटेस्टेंट? Karan Patel के बाद सामने आया इस एक्टर का नाम

The 50 शो की प्रीमियर डेट जैसे-जैसे सामने आ रही है, वैसे-वैसे इसके हर राज से पर्दा उठने लगा है. अब इसके कंटेस्टेंट्स के नाम भी सामने आने लगे हैं. करण पटेल के बाद अब शो के दूसरे खिलाड़ी का नाम सामने आ गया है.

The 50 Contestant: टेलीविजन के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा रियलिटी शो 'द 50' (The 50) जल्द ही शुरू होने वाला है. अब जब ये शो अबतक का सबसे बड़ा है, तो सस्पेंस का मीटर हाई होना लाजिमी है. हालांकि, जैसे-जैसे शो के प्रीमियर का टाइम पास आ रहा है, वैसे-वैसे इसके राज से भी पर्दा उठने लगा है. शुरुआत इसक कंटेस्टेंट्स (The 50 Contestant) से हुई. 15 जनवरी 2026 को शो के पहले कंफर्म कंटेस्टें का नाम सामने आया, जो टीवी की 'एंग्री यंग मैन' कहे जाने वाले करण पटेल (Karan Patel) हैं. लेकिन इसके कुछ घंटों के बाद ही 'द 50' के दूसरे कंफर्म कंटेस्टेंट का नाम भी सामने आ गया है.

कौन है The 50 का दूसरा कंफर्म कंटेस्टेंट?

आपको जानकर हैरानी होगी कि, करण पटेल (Karan Patel) के बाद अब जिस शख्स का नाम सामने आया है, वो न तो कंट्रोवर्सी किंग है और न ही टीवी की दुनिया का कोई बड़ा चेहरा. दरअसल, ये नाम है इंफ्लुएंसर, मॉडल और एक्टर फैसल शेख (Faisal Shaikh) का जिसे फैंस 'मिस्टर फैजू' (Mr. Faisu) के नाम से जानते हैं. एक्टर ने एक वीडियो के जरिए इसकी जानकारी दी.

TRENDING NOW

होने वाली है Faisal Shaikh के नए एडवेंचर की शुरुआत

फैसल शेख (Faisal Shaikh) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें वो बेहद सस्पेंसफुल तरीके से अपने फैंस को ये दिखाते हैं कि, उन्हें 'द 50' का इनविटेशन कार्ड मिल गया है और वो इस शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'टिकट हाथ में, लक अपने साथ है, ये टिकट बस एक नए एडवेंचर की शुरुआत है.' अब जब दो कंफर्म कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ गए हैं, तो फैंस की एक्साइटमेंट बाकी के खिलाड़ियों के बारे में जानने के लिए बढ़त जा रही है.

View this post on Instagram A post shared by FAISAL SHAIKH (@mr_faisu_07)

कौन हैं फैसल शेख?

फैसल शेख की 'द 50' में एंट्री के बाद कई लोग ये जानना चाहते है, कि आखिर ये हैं कौन? तो बता दें कि, फैसल शेख एक पॉपुलर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर, मॉडल और एक्टर हैं, जो टिकटॉक पर लिप-सिंक और कॉमेडी वीडियो के जरिए पॉपुलर हुए थे और बाद में उन्हें 'खतरों के खिलाड़ी 13' और 'झलक दिखला जा' 10 जैसे रियलिटी शो मे भी देखा गया था. वहीं अब वे एक बार फिर से रियलिटी शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं.

Read more