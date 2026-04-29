कृतिका कामरा और गौरव कपूर में पहले किसने किया था प्रपोज? एक्ट्रेस ने बताया लव स्टोरी की दिलचस्प कहानी

एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने गौरव कपूर संग अपनी गुपचुप शादी के एक महीने बाद अपनी लव स्टोरी का खुलासा किया है. कृतिका ने बताया कि कैसे उनकी दोस्ती धीरे-धीरे उम्र भर के साथ में बदल गई.

टीवी की फेमस एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने अपनी पर्सनल लाइफ के सबसे बड़े फैसले के बारे में कई खुलासा किया है. 11 मार्च को कृतिका और गौरव कपूर ने मुंबई में गौरव के घर पर बेहद पर्सनल तरीके से शादी के बंधन में बंधकर सबको चौंका दिया. इस शादी में केवल परिवार के सदस्य और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. अब शादी के एक महीने बाद, कृतिका ने अपनी इस खूबसूरत सफर और गौरव के साथ अपने रिश्ते पर दिल खोलकर बात की है.

एक्ट्रेस ने कही ये बात

एक इंटरव्यू में कृतिका कामरा ने अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताया है. उन्होंने बताया कि उनके रिश्ते की शुरुआत किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं है. यह रिश्ता एक दोस्ती के साथ शुरु हुई थी. कृतिका ने कहा, "लोग कहते हैं कि प्यार में दोस्ती बहुत जरूरी है, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं. एक ऐसे इंसान के साथ होना जो आपके सबसे अच्छे दोस्त जैसा महसूस हो, दुनिया का सबसे बेस्ट एहसास है."

अक्सर कहा जाता है कि दो अलग स्वभाव के लोग एक-दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कृतिका की सोच इससे बिल्कुल अलग है. उनका मानना है कि उम्र भर साथ रहने और एक-दूसरे को समझने के लिए आपमें समानताएं होना ज्यादा जरूरी है. उन्होंने शेयर किया, "केवल आकर्षण काफी नहीं है, आपके दिल और दिमाग का एक ही दिशा में होना जरूरी है. जीवन केवल मौज-मस्ती नहीं है, यह समझदारी का भी गेम है."

किसने पहले किया इजहार?

जब कृतिका से पूछा गया कि उनके बीच प्यार की पहल किसने की, तो उन्होंने बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया. उन्होंने बताया कि उन दोनों ने कभी इस बात पर चर्चा ही नहीं की कि पहले प्यार में कौन पड़ा. कृतिका के अनुसार, "यह सब बहुत स्वाभाविक रूप से हुआ. हमारे बीच एक बेहतरीन केमिस्ट्री थी, लेकिन जीवनसाथी के रूप में एक-दूसरे को देखने का एहसास समय के साथ धीरे-धीरे विकसित हुआ. यह अहसास हम दोनों को लगभग एक साथ ही हुआ था."

कृतिका का शानदार फिल्मी सफर

कृतिका कामरा ने 2007 में 'यहां के हम सिकंदर' से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान 'कितनी मोहब्बत है' की आरोही के रूप में मिली. इसके बाद उन्होंने 'कुछ तो लोग कहेंगे', 'रिपोर्टर्स' और 'चंद्रकांता' जैसे शो से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई. साल 2018 में 'मित्रों' फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने के बाद, वह हाल ही में 'तांडव' जैसी वेब सीरीज में अपने काम कर चुकी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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