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YRKKH Twist: मौत के मंडप में बदलेगी अभीरा-अरमान की किस्मत, क्या अधूरी रह जाएगी प्रेम कहानी?

YRKKH Twist: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अरमान की नाजुक ब्रेन सर्जरी से पहले अभीरा ने शादी का फैसला किया. अक्षरा के पुराने रेस्टोरेंट में रस्में शुरू हुईं और विद्या ने भी अभीरा को अपनाया.

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By: Shreya Pandey | Published: June 29, 2026 7:41 AM IST
YRKKH Twist: मौत के मंडप में बदलेगी अभीरा-अरमान की किस्मत, क्या अधूरी रह जाएगी प्रेम कहानी?

बदलेगी अभीरा-अरमान की किस्मत

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की कहानी इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां दर्शकों की सांसें थमने वाली हैं. शो में अभीरा और अरमान की जिंदगी में खुशियों की दस्तक होने ही वाली थी कि एक भयानक तूफान ने सब कुछ तहस-नहस करने की तैयारी कर ली है. प्यार, त्याग, और खौफ के बीच झूलती यह कहानी अब तक के सबसे बड़े महा-ट्विस्ट की ओर बढ़ रही है.

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अभीरा का अटूट विश्वास

कहानी में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अभीरा ने अपने खोए हुए अरमान को ढूंढ निकाला है. लेकिन दोनों का मिलना बेहद दर्दनाक है. अरमान एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और उसकी जिंदगी अब एक बेहद ब्रेन सर्जरी के भरोसे है. अरमान पूरी तरह टूट चुका है और उसे डर है कि वह इस सर्जरी के बाद कभी आंखें नहीं खोल पाएगा. जहां अरमान उम्मीद खो रहा है, वहीं अभीरा चट्टान की तरह खड़ी है. उसे चमत्कारों पर और अपनी मोहब्बत की ताकत पर पूरा भरोसा है. मौत के इसी डर को हमेशा के लिए मात देने के लिए अभीरा एक हैरान करने वाला फैसला लेती है. वह सर्जरी से पहले अरमान के साथ सात फेरे लेना चाहती है ताकि दोनों हमेशा के लिए एक-दूजे के हो जाएं.

अक्षरा की यादों के बीच गूंजी शहनाई

अभीरा ने इस शादी के लिए किसी आलीशान होटल को नहीं, बल्कि अपने होमटाउन मसूरी को चुना है. यह शादी उसी रेस्टोरेंट में होने जा रही है, जिसे कभी अक्षरा ने अपनी लाडली अभीरा को तोहफे में दिया था. अक्षरा की यादों के साये में शादी की रस्में शुरू होती हैं. इसी बीच पोद्दार परिवार में भी एक बड़ा चमत्कार होता है. अभीरा को हमेशा गलत समझने वाली विद्या को आखिरकार अपनी भूल का अहसास हो जाता है. वह मान लेती है कि अभीरा ही अरमान की असली रक्षक है और कोई भी अरमान को उससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता. परिवार के आशीर्वाद के साथ हल्दी, मेहंदी और संगीत की रस्में धूमधाम से शुरू होती हैं.

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क्या मिट जाएगा अभीरा का सुहाग?

जश्न और रोमांस के बीच दोनों कुछ पलों के लिए अपने सारे गम भूल जाते हैं. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. असली तबाही शादी वाले दिन मचती है. दुल्हन के लाल जोड़े में सजी अभीरा बड़ी उम्मीदों से मंडप पर अरमान की राह तक रही होती है. उधर, सेहरा सजाए अरमान जैसे ही मंडप की तरफ बढ़ता है, अंधेरे से निकलकर कोई उस पर जानलेवा हमला कर देता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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