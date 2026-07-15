KSBKBT Twist: परिवार के खिलाफ जाकर गुपचुप करेंगे नकुल-वैष्णवी शादी? क्या कामयाब होगा तुलसी का प्लान?

KSBKBT Twist: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में गौतम-दामिनी और करण के विरोध के बाद वैष्णवी गायब हो जाएगी. लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आएगा जब तुलसी इतिहास दोहराते हुए नकुल और वैष्णवी की गुपचुप शादी कराएगी.

नकुल-वैष्णवी की शादी?

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा, पारिवारिक बहस और एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जो विरानी परिवार की नींव हिलाकर रख देगा. शो में नकुल और वैष्णवी के रिश्ते को लेकर पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है. अपकमिंग ट्रैक में यह साफ होने वाला है कि गौतम और दामिनी इस शादी के सख्त खिलाफ हैं. उनका मानना है कि वैष्णवी इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है. वे बार-बार सबको याद दिला रहे हैं कि वैष्णवी पहले स्वर्गीय पार्थ की पत्नी थी, इसलिए उसका दोबारा इस घर का हिस्सा बनना उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है.

घर से गायब होगी वैष्णवी

दूसरी तरफ, नकुल अपने प्यार के लिए पूरे परिवार से लड़ने को तैयार है. वह सबको समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वह वैष्णवी से सच्चा प्यार करता है और उसे उसके अतीत से कोई लेना-देना नहीं है. नकुल का कहना है कि अतीत में जो कुछ भी हुआ, उसमें वैष्णवी की कोई गलती नहीं थी. लेकिन, उसकी इन बातों का गौतम और दामिनी पर कोई असर नहीं होता और नकुल की सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं. करण यह जानकर आगबबूला हो जाता है कि वैष्णवी एक बार फिर नकुल के जरिए विरानी परिवार में एंट्री मारने वाली है. वह गुस्से में आकर वैष्णवी को बुरी तरह जलील करता है. करण की कड़वी बातें सुनकर वैष्णवी का दिल टूट जाता है और वह अचानक कहीं गायब हो जाती है.

नकुल और वैष्णवी गुपचुप करेंगे शादी

वैष्णवी के इस तरह गायब हो जाने से नकुल पूरी तरह टूट जाता है और बेहद परेशान हो जाता है. लेकिन सालों पहले जिस तरह मिहिर और तुलसी ने पूरे परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, जिसमें उन्हें सिर्फ बा, गोवर्धन विरानी और हेमंत का साथ मिला था, ठीक वैसे ही अब तुलसी एक बड़ा फैसला लेती हैं. नकुल और वैष्णवी के सच्चे प्यार को देखते हुए तुलसी दोनों को सलाह देती हैं कि अगर वे वाकई एक-दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो उन्हें बिना किसी की परवाह किए शादी कर लेनी चाहिए. नकुल और वैष्णवी भी तुलसी की बात मान जाते हैं और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं.

अब सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि क्या करण सही समय पर पहुंचकर नकुल और वैष्णवी की इस गुपचुप शादी को रोकने में कामयाब हो पाएगा, या फिर तुलसी एक बार फिर इतिहास दोहराते हुए इन दो प्यार करने वालों को हमेशा के लिए एक कर देंगी? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.