Woh Toh Hai Albela: टीवी के दमदार एक्टर शहीर शेख एक बार फिर से धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। दरअसल, शहीर शेख (Shaheer Sheikh) टीवी के नए शो 'वो तो है अलबेला' के जरिए कमबैक कर रहे हैं और उनका यह शो इसी साल 14 मार्च को स्टार भारत पर रिलीज होगा। शहीर शेख का अपकमिंग शो फैमिली ड्रामा और रिश्तों पर आधारित है। इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे बड़े भाई के निधन के बाद छोटा भाई सारी जिम्मेदारियों को संभालता है और बड़े भाई की मंगेतर से भी शादी करता है। शो में शहीर एक्ट्रेस हिबा नवाब (Hiba Nawab) के साथ मुख्य भूमिका अदा करते नजर आएंगे। लेकिन खास बात तो यह है कि शो में कई ट्विस्ट और टर्न्स मौजूद हैं, जो दर्शकों को भी हैरान करके रख देंगे। Also Read - TV News of The Day: समुंद्री लुटेरे बने Shaheer Sheikh, शादी से पहले Anupamaa ने दिखाया टशन

View this post on Instagram A post shared by STAR Bharat (@starbharat)

केवल 15 एपिसोड के लिए होंगे अनुज सचदेवा: 'वो तो है अलबेला' से जुड़े सूत्रों ने बॉलीवुड लाइफ डॉट कॉम से बताया कि शहीर शेख के बड़े भाई का किरदार निभा रहे अनुज सचदेवा शो के केवल 15 एपिसोड में ही नजर आएंगे। क्योंकि सीरियल में कुछ दिनों बाद उनका निधन दिखा दिया जाएगा, जिसके बाद सभी जिम्मेदारियां छोटे भाई यानी शहीर शेख को निभानी पड़ेंगी। Also Read - Naagin 6: Tejasswi Prakash का लवर बनने से इनकार कर चुके हैं ये सितारे, Simba Nagpal का फेम देखकर अब होगी जलन

इस बारे में बात करते हुए सूत्र ने कहा, "अनुज सचदेवा का कैरेक्टर केवल 15 दिनों के लिए ही है, क्योंकि उसके बाद शो में उनका निधन हो जाएगा। इसके बाद शहीर शेख परिवार की सभी जिम्मेदारियों को संभालेंगे और अपने बड़े भाई की मंगेतर यानी हिबा नवाब से भी शादी करेंगे। लेकिन शो में एक बड़ा ट्विस्ट यह भी होगा कि शहीर शेख की जिंदगी में कोई और लड़की होगी। ऐसे में उनके साथ कोई और एक्ट्रेस अहम भूमिका निभाएगी।"

राकेश बापट बनने वाले थे शहीर शेख के बड़े भाई: बता दें कि 'वो तो है अलबेला' में अनुज सचदेवा से पहले एक्टर राकेश बापट, शहीर शेख के बड़े भाई का किरदार अदा करने वाले थे। लेकिन किसी कारण की वजह से उन्हें शो से बाहर जाना पड़ा था। Also Read - सास बहू के ड्रामे की जगह म्यूजिक वीडियोज में नजर आएंगे टीवी के ये 6 सितारे, निकाला फेम पाने का शॉर्टकट