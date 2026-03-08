ENG हिन्दी
Women's Day: बिल गेट्स भी झुकते हैं आगे... बॉलीवुडवालों से भी ज्यादा ताकत रखती है TV की ये बहू, सिर पर पल्लू रखकर किया 25 साल...

Women's Day: आज हर कोई वूमन्स डे के बारे में बात कर रहा है. ऐसे में में हम आपको टीवी की एक ऐसी अदाकारा के बारे में बताने वाले हैं जो कि बिल गेट्स तक जाने की हिम्मत रखती है. चलिए जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 8, 2026 10:49 AM IST

Women's Day 2026: वूमन्स डे आते ही लोगों को औरतों की याद आती है. हर कोई बात करता है कि महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए. महिलाओं को आगे आना चाहिए. लोग यहां ये बात भूल जाते हैं कि आज भी कई औरतें अलग-अलग इंडस्ट्री में अपनी अच्छी पोजिशन बना चुकी हैं. आज हम एक ऐसी ही हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं, आज हम टीवी की उन बहू के बारे में बात करेंगे जिसके आगे कोई बॉलीवुड हसीना नहीं टिक सकती. इस अदाकारा के एक कहने पर बिल गेट्स जैसे लोग इंडियन टीवी पर आने के लिए राजी हो जाते हैं. जी हैं सही समझा आपने... यहां हम बात कर रहे हैं अमर उपाध्याय (Amar Upadhyay) के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) में नजर आ रहीं अदाकारा स्मृति ईरानी (Smriti Irani)के बारे में जो कि बीते 25 सालों से टीवी की दुनिया पर राज कर चुकी हैं. बीच में स्मृति ईरानी ने टीवी से कुछ समय का ब्रेक लिया और नेता बन गईं. केबिनेट संभालने के बाद स्मृति ईरानी ने एक बार फिर टीवी की दुनिया में तहलका मचा रखा है.

टीवी पर छाई हुई हैं स्मृति ईरानी

इस हफ्ते ही स्मृति ईरानी के शो सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने टीआरपी में नंबर वन की पोजिशन हासिल की है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. अपने शो में भी स्मृति ईरानी अक्सर वूमन इंपावरमेंट के बारे में बात करती नजर आती हैं. इस समय भी स्मृति ईरानी बच्चों को गुड टच और बैड टच समझाने की कोशिश कर रही हैं. शो में भी स्मृति ईरानी लोगों को जागरूक कर रही हैं. शायद यही वजह है कि लोग भी स्मृति ईरानी के शो को इतना प्यार दे रहे हैं.

स्मृति ईरानी ने जब बिल गेट्स से की मुलाकात

ये टीवी के इतिहास में पहली बार हो रहा था जब बिल गेट्स जैसे बिजनेसमैन ने स्मृति ईरानी के कहने पर टीवी सीरियल की दुनिया में कदम रखा. टीवी की तुलसी से मिलने के लिए बिल गेट्स ने वीडियो कॉल का सहारा लिया था. तुलसी को बिल गेट्स के साथ बात करते देखकर सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के फैंस के बीच हंगामा मच गया था. उस दिन ये बात साफ हो गई कि टीवी के सितारे बॉलीवुडवालों से जरा भी कम नहीं हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
